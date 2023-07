Elettrodomestici killer: ti fanno gonfiare la bolletta in maniera esponenziale | staccali subito

Possiamo affermare senz’ombra di dubbio che il caro energia rientra tra le principali problematiche che abbiamo riscontrato a livello dell’Italia e, più in generale, del continente europeo.

Tutto è cominciato all’incirca a marzo dell’anno scorso, ovvero in concomitanza con l’inizio degli scontri in Ucraina, che ha portato inevitabilmente a portato a delle conseguenze sull’intero panorama europeo, dal punto di vista ecomico e soprattutto energetico.

Il primo grande e principale cambiamento l’abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari più semplici, come ad esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno conseguentemente portato a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi le conseguenze che si sono verificate a livello del settore energetico, con un rialzo incontrollato e completamente senza criterio a livello dell’energia elettrica e del gas metano. Tali aumenti hanno portato le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia.

Fortunatamente sono stati tanti e variegati gli aiuti da parte dei governi delle principali nazioni europee. Nel caso ad esempio del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il celebre bonus energia da 150 euro, una somma detraibile facilmente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici di un tempo, e consentono dunque di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Attenti agli elettrodomestici

Ricordiamo infine il Superbonus 110%, che predeva il rimborso pressoché totale del costo previsto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico. Purtroppo tutto ciò non è stato sufficiente per moltissime famiglie italiane, che malgrado tutti questi preziosi provvedimenti hanno talvolta faticato ad arrivare alla fine del mese, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà. Per questo motivo, abbiamo deciso di illustrarvi gli elettrodomestici che consumano molto all’interno dell’ambiente domestico. Al giorno d’oggi facciamo infatti un uso massiccio degli elettrodomestici in casa, per assolvere alle più disparate mansioni.

Alcuni però consumano più di altri: nello specifico troviamo infatti il forno a microonde, così come anche il computer, il televisore e la macchinetta del caffè. Spesso e volentieri, infatti, il problema di questi dispositivi sopracitati sta nel fatto che sono spesso accesi in modalità stand-by, che sebbene minori comporta comunque dei consumi di cui tenere conto.

Proprio alla luce di questo, vi consigliamo sempre e comunque di scollegare l’alimentatore nel caso in cui non li utilizziate, in modo da risparmiare anche fino a più di un centinaio di euro all’anno, per tutta l’energia elettrica risparmiata.