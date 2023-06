Contatori, con questo metodo le bollette arrivano a zero: ti basta modificare questa cosa

Il caro energia è una triste realtà che sta affliggendo ormai da mesi e mesi l’Italia e l’Europa in generale. Il tutto è cominciato all’incirca più di un anno fa, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che si sono inevitabilmente portati dietro delle conseguenze sul piano economico ed energetico.

Prima di tutto ricordiamo l’aumento senza alcun criterio a livello dei prodotti alimentari, anche apparentemente più reperibili come l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo il rialzo incontrollato a livello dell’energia rispettivamente in entrambe le sue forme, ovvero energia elettrica e gas metano. Tali rialzi sono stati proprio la ragione per cui moltissime compagnie fornitrici d’energia (quali ad esempio Enel Energia, per quel che riguarda il territorio di competenza italiano) si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo dei relativi consumi e delle bollette dell’energia, creando non poco malessere a livello di tutti i cittadini europei.

L’intervento da parte dei principali governi europei è stato fortunatamente celere e immediato, con il fine ultimo di aiutare in particolar modo le fasce più deboli e bisognose della popolazione.

Nel caso specifico del governo italiano, in particolare, menzioniamo soprattutto tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Essi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che consente loro di risparmiare a livello dei consumi e conseguentemente a livello delle bollette sul lungo periodo.

La truffa dei contatori

Ricordiamo poi il celebre bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, oltre che il Superbonus 110%, che prevedeva il rimborso totale sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la propria abitazione domestica.

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie europee, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. In particolare alcuni malintenzionati farebbero uso di un trucco (ovviamente illegale, è sempre bene ribadirlo) in maniera tale da manomettere il contatore e pagare conseguentemente bollette più leggere. Il tutto sarebbe avvenuto a Salerno, con la manomissione che ha portato ad un danno totale di ben 1.7 milioni di euro.

I truffatori avrebbero fatto uso proprio del Superbonus previsto dallo stato, Al momento le persone in corso di processo sarebbero 25: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.