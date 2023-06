WhastsApp, abbandoni i gruppi e nessuno se ne accorge: trucco fantastico

Nel corso di tutti questi anni, abbiamo assistito ad innumerevoli progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno inevitabilmente cambiato (per lo più in senso positivo) le nostre vite.

Tra tutti, senz’ombra di dubbio l’avvento di internet alla fine degli anni ’90 ha decretato un deciso sprint dal punto di vista tecnologico, che ha permesso a sua volta di apportare numerose migliorie e rivoluzioni all’interno di questo campo. Pensiamo per esempio all’introduzione dei social network, avvenuta ormai più di una decina d’anni fa, rappresentati in particolar modo dai capostipiti quali Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo poi ricordiamo ovviamente l’arrivo degli smartphone, che hanno anch’essi decisamente rivoluzionato le nostre vite, conquistando milioni (se non miliardi) di consumatori a livello del mercato mondiale.

Essi hanno fatti infatti della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo a stravolgere in men che non si dica le modalità di comunicazione che vigevano fino a pochi anni fa, rappresentate dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

A partire da una decina d’anni fa, infatti, sono nate quelle che conosciamo come le più celebri app di messaggistica istantanea, che permettono di comunicare in maniera completamente gratuita e molto rapida. Queste sono capitanate nella fattispecie rispettivamente da WhatsApp (nata inizialmente come app a pagamento, per poi diventare completamente gratuita in un secondo momento), seguita poi da Telegram, uscita qualche anno dopo, che ha fatto invece del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto specifico di forza, riuscendo così a conquistare milioni e milioni di utenti in tutto modo, grazie soprattutto alla sua estrema sicurezza in fatto di privacy.

Uscire in silenzio

Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, che ad oggi rimane ancora l’app di messaggistica indubbiamente più utilizzata. In particolare vi sveliamo un sistema per uscire dai gruppi di WhatsApp senza che nessuno lo sappia: scopriamo insieme come.

WhatsApp ha infatti recentemente lanciato la possibilità di uscire in maniera totalmente silenziosa dai gruppi senza che nessuno lo sappia: ad essere notificati dell’abbandono del gruppo in sé saranno solo ed esclusivamente gli amministratori del gruppo, mentre tutti gli altri utenti rimarranno completamente all’insaputa della nostra decisione.

Questo risulta senz’ombra di dubbio un’interessante aggiunta da parte degli sviluppatori, soprattutto quando vengono creati gruppi con decine di persone, riuscendo così ad evitare momenti imbarazzanti e spiacevoli.