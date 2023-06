Tempeste solari, il rischio è altissimo: rimarremo tutti senza internet

In questo periodo una notizia sta generando non poche preoccupazioni: siamo destinati a rimanere ben presto senza connessione per diversi mesi?

Solo l’idea che da un momento all’altro saremo obbligati ad uno stop forzato di internet, un po’ suona come catastrofico. In una generazione come quella odierna infatti, è quasi impossibile pensare ad una quotidianità senza strumenti tecnologici come lo smartphone, che ci permette di rimanere sempre connessi.

Questa notizia suona come una minaccia soprattutto tra i più giovani, il quale l’utilizzo di diversi servizi è diventato ormai indispensabile; per non parlare poi di chi utilizza il pc per lavorare.

Se solo pensiamo a quante ore al giorno accediamo ai social network, o anche semplicemente alle app di messaggistica come WhatsApp; un’interruzione di internet – anche se per pochi mesi – potrebbe stravolgere l’abitudine di milioni di persone.

Insomma, anche se non si parla di un evento potenzialmente mortale, solo all’idea, la questione potrebbe creare non pochi scompigli. In questi giorni svariati utenti si sono imbattuti in alcune notizie su TikTok, dove viene riportato che la NASA ha annunciato una prossima tempesta solare che bloccherà l’utilizzo della connessione. Ma cosa c’è di vero? Oggi facciamo un po’ di chiarezza.

La verità sulla scoperta della NASA

Su TikTok gli utenti sono impazziti, condividendo la catastrofe con tutti i propri seguaci. Cosa sta succedendo? E Soprattutto: è vero che una tempesta solare ci lascerà tutti senza internet? No, o meglio, in parte. Gli studi della NASA infatti, hanno annunciato una scoperta in ambito tecnologico, con lo scopo di prevenire fenomeni – proprio come quelli delle tempeste solari – ma non hanno mai parlato di un ultimatum. Il rischio c’è, ma non è detto che accadrà in questi anni; guardiamo nel dettaglio.

In tutto questo, la notizia è stata modellata, aggiungendo uno studio del 2021, dove l’esperto di informatica Angeetha Abdu Jyothi ha calcolato che esiste una probabilità dall’1,1 al 12% che possa avvenire un’interruzione di internet di alcuni mesi entro i prossimi decenni. Per fortuna a tutto c’è una soluzione, visto che gli esperti hanno riferito che la sonda “Parker Solar Probe” ha scoperto una pista per prevedere le origini dei venti solari: coloro che sono in grado di disattivare i satelliti della terra (quali rete elettriche, di comunicazione radio e internet). La previsione di questo fenomeno, sarà dunque in grado di fornire il tempo necessario per la ricerca di una soluzione alternativa in caso di uno stop di connessione.

Si tratta dunque solo di probabilità, senza un tempo stabilito. Non c’è quindi motivo di allarmarsi, visto che scienziati e ricercatori stanno svolgendo le loro ricerche in merito, ma al momento non vi è la drammatica probabilità di rimanere senza connessione.