Instagram, da adesso smetti di fare screenshot alle storie I Ti scoprono subito arriva la notifica

Pensiamo per un attimo a quant’è stato grande e significativo il progresso tecnologico avvenuto nel corso degli ultimi vent’anni.

Uno dei cambiamenti senz’ombra di dubbio più importanti a tal proposito consiste nell’arrivo di internet e nella sua relativa diffusione su scala mondiale, che ha letteralmente cambiato le nostre vite, sotto numerosissimi punti di vista. Basti pensare ad esempio agli smartphone, che nel giro di poco tempo si sono diffusi a livello del mercato mondiale. Siamo soliti suddividere in particolare gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma per intenderci), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento delle piattaforme di streaming, che nel giro di pochissimo tempo sono state in grado di rivoluzionare completamente le modalità di fruizione a livello dell’intrattenimento visivo. Pensiamo in questo caso a piattaforme come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+, e chi ne ha più ne metta.

Infine arriviamo all’ultima (ma non di certo importanza) rivoluzione permessa dall’avvento di internet: parliamo ovviamente dei social network, che mai come prima d’ora hanno permesso di unire (e riunire) milioni di persone in tutto il mondo, semplicemente grazie ad una connessione ad internet. In questo caso i capostipiti sono rappresentati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Nella fattispecie oggi andremo a focalizzarci su Instagram, che rientra indubbiamente tra i gruppi di social network più utilizzati ultimamente, Una delle novità più interessanti per quanto riguarda Instagram negli ultimi anni è consistito indubbiamente nell’arrivo delle famose Instagram Stories, che permettono di pubblicare contenuti a tempo limitato (per poi essere conseguentemente eliminate), con una durata fissata a 24 ore.

Attenzione agli screenshot

Arrivano brutte notizie a tal proposito, dal momento che non sarà più possibile effettuare screenshot ad alcuni contenuti che riceviamo da alcuni utenti: in tal caso infatti, arriverà direttamente una notifica che andrà a informare l’utente della cattura dello screenshot da parte nostra.

Fortunatamente possiamo tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le Instagram Stories vere e proprie, invece: a differenza di Snapchat, infatti, è possibile in questo caso effettuare tranquillamente screenshot, senza che l’utente di riferimento che ha pubblicato la story lo venga effettivamente a sapere.

Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi aggiornamenti di Instagram, che arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.