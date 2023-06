Forno a microonde, consumi alle stelle: dimezzi la bolletta così | Un trucco sconosciuto

Come risparmiare col forno elettrico? E come fare col microonde? Ecco qualche rapido accorgimento per ‘tagliare’ la bolletta dell’elettricità.

Il caro energia continua a erodere i risparmi delle famiglie, i consumi a salire ben oltre quanto inizialmente stimato. Dapprima era il Covid, poi l’inflazione, infine la guerra Ucraina-Russia. E non sono poche le famiglie che devono decidere su cosa risparmiare; se sugli alimenti, volgarmente detto sul cibo da portare in tavola, o sulle bollette. Si tenta allora di pagare quando si può le esosissime bollette di gas, elettricità e acqua, ricordando con nostalgia quando, prima del conflitto, i prezzi del gas erano tra i più bassi d’Europa. Una situazione difficile; specie per i pensionati e le famiglie numerose, verso cui il Governo tanto aveva promesso, ma poco ha mantenuto.

In alternativa è sempre possibile tentare di risparmiare, mettere da parte qualche soldo economizzando le scelte casalinghe. Rinunciare a uno o più pasti e, soprattutto, evitare gli sprechi. Qualunque siano, di qualsiasi genere. Prese della spina da staccare, elettrodomestici da usare il meno possibile, condizionatori tenuti chiusi nel caldo cocente. Si fa quel che si può; e per citare Dante, “di più non demandare”. La situazione rimane in ogni caso difficile, se non drammatica.

Uno degli elementi per i quali è possibile risparmiare è senza dubbio l’uso del forno a microonde. Certo, argomenterete voi, il forno a microonde è più efficace del forno normale. Tuttavia lo si può utilizzare solo per alcuni alimenti, necessita di particolari piatti e bicchieri e rimane, nel conto della bolletta, assai energivoro. Si tratta di un apparecchio da usare con attenzione, non un giocattolo.

Come risparmiare allora col microonde? E cosa utilizzare? In generale occorre valutare di volta in volta se sia più parsimonioso l’utilizzo del forno classico, del microonde o addirittura del forno elettrico. Il microonde consuma la metà di quello ‘tradizionale’, con tempi di cottura inferiori. Il forno classico però è molto più utile, molto più versatile e, ammettiamolo, lo si può davvero usare per tutto, ha una molteplicità di ruoli formidabile.

Come risparmiare con microonde e forno elettrico, alcuni semplici accorgimenti

Senza dubbio, se occorre scongelare dei cibi, il microonde è lo strumento più efficace. Inoltre, sempre in questi casi, utilizzare un coperchio potrebbe consentire di risparmiare tempo ulteriore.

Nel caso invece del forno elettrico, appare fondamentale comprarne uno ventilato. Il forno permette di far passare l’aria calda in tutto il forno, con un notevole risparmio sui tempi di cottura.

Inoltre è bene saltare il preriscaldamento e spegnere il forno prima che la cottura sia stata completata, onde risparmiare energia elettrica e sfruttare il calore già presente. Infine, durante la cottura, è vivamente consigliato di aprire il forno solo laddove necessario, onde evitare di disperdere calore per la casa.