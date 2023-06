Amazon Prime, finalmente possiamo risparmiare: la svolta infinita

Scopriamo qualche dettaglio in più sul servizio Iscriviti e risparmia, riservato agli utenti Amazon Prime. Una funzionalità davvero utile e comoda.

Il servizio Iscriviti e risparmia di Amazon Prime è un’opzione che permette ai clienti di ricevere periodicamente a casa i prodotti di uso quotidiano che scelgono, con uno sconto fino al 15% e la spedizione gratuita. Si tratta di un modo comodo e conveniente per non rimanere mai senza i propri articoli preferiti, come detersivi, carta igienica, pannolini, cibo per animali, caffè e molto altro.

Per usufruire del servizio, basta scegliere i prodotti che si vogliono ricevere, la quantità e la frequenza di consegna, da ogni mese a ogni sei mesi. Si può modificare o cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, si può beneficiare di offerte esclusive e promozioni riservate ai clienti Iscriviti e risparmia.

Il servizio Iscriviti e risparmia è disponibile solo per i membri di Amazon Prime, il programma che offre numerosi vantaggi ai clienti, come la consegna in un giorno su milioni di prodotti, l’accesso a Prime Video, Prime Music, Prime Reading e molto altro. Per diventare membri di Amazon Prime, si può sottoscrivere un abbonamento annuale o mensile, oppure approfittare della prova gratuita di 30 giorni.

Il servizio Iscriviti e risparmia di Amazon Prime è quindi una soluzione ideale per chi vuole risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare alla qualità e alla varietà dei prodotti offerti da Amazon. In ogni caso, per scoprire tutti i dettagli e i prodotti disponibili, si può visitare la pagina dedicata sul sito di Amazon.

Con Amazon Prime, convenienza a go-go sempre

Amazon Prime è un servizio di abbonamento che offre ai suoi membri numerosi vantaggi, tra cui: spedizione gratuita e illimitata in un giorno su milioni di articoli, senza costi aggiuntivi; accesso a Prime Video, una piattaforma di streaming che offre migliaia di film e serie TV, tra cui le esclusive Amazon Originals; accesso a Prime Music, un servizio di musica in streaming che offre oltre 2 milioni di brani, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare le canzoni per ascoltarle offline.

Troviamo, poi, accesso a Prime Reading, una selezione di eBook, riviste e fumetti da leggere gratuitamente su qualsiasi dispositivo con l’app Kindle; accesso a Prime Gaming, una serie di vantaggi per i giocatori, tra cui giochi gratuiti ogni mese, contenuti esclusivi per i titoli più popolari e una sottoscrizione gratuita a un canale Twitch ogni mese.

Inoltre, l’accesso a Prime Foto, uno spazio di archiviazione illimitato per le foto, con la possibilità di creare album e condividere le immagini con i familiari e gli amici. Infine, l’accesso a Prime Day, un evento annuale di due giorni in cui i membri Prime possono approfittare di offerte esclusive e sconti su una vasta gamma di prodotti.