Smartphone smarrito, l’app incredibile: lo ritrovi in 2 secondi

Nessuno ci pensa, ma oggi giorno è facile smarrire o essere vittima di furto del proprio smartphone: questa app è un vero e proprio salvagente.

Non parliamo più di strumenti utilizzati per effettuare o ricevere chiamate come circa dieci anni fa: nell’era della tecnologia, uno smartphone è considerato un vero e proprio contenitore di informazioni personali. Non si tratta dunque di una perdita puramente materiale, ma anche di un vero e proprio smarrimento della propria privacy; basti pensare all’app della propria banca, il proprio account amazon provvisto di carta di credito integrata, o ancor peggio, le informazioni contenute all’interno dell’account Google o iCloud.

Proprio per questo motivo vi abbiamo messo a disposizione una serie di metodi utili, ma anche un app fondamentale, che dovresti tenere sempre nel tuo smartphone; sia che si tratti di un dispositivo iPhone che di un Android.

Come fare in caso di furto o smarrimento

Se si tratta di un dispositivo Android, possiamo utilizzare da un altro smartphone l’app ‘Trova il mio dispositivo’, oppure visitare la pagina web dedicata. Per utilizzare questa funzione, basterà entrare con il proprio account Google, dove sarà possibile visionare la geolocalizzazione dei dispositivi collegati. Inoltre, esiste la funzione ‘Riproduci audio’, che ci permette di far suonare il telefono per 5 minuti, così da sentirlo in caso di semplice smarrimento. Se invece siamo quasi certi che si tratti di un furto, sarà possibile utilizzare la funzione ‘Blocca il dispositivo’, o ‘Resetta il dispositivo’, cancellando così in maniera immediata i dati da remoto.

Se invece il nostro telefono è un iPhone, la procedura sarà diversa, ma non più difficile. Al giorno d’oggi rubare un dispositivo iOS è una scelta poco saggia, visto che è dotato di sistemi di sicurezza avanzati. Tuttavia, per attivare il sistema di geolocalizzazione su iPhone, dobbiamo prima assicurarci che l’account Apple sia attivo, con tanto di nome utente visibile. Una volta fatto questo, entriamo su impostazioni, ‘ID Apple’ e premiamo sul menu ‘Dov’è’. Una volta aperta questa pagina, dobbiamo abilitare le voci ‘Trova il mio iPhone’, ‘Rete Dov’è’ e ‘Invia ultima posizione’. In questo modo sarà abilitato il sistema di monitoraggio in caso di furto e smarrimento, con tanto di messaggio della posizione direttamente ad un altro dispositivo per mezzo della pagina dedicata di iCloud.

La migliore app antifurto: non puoi farne a meno

Sebbene i servizi sopra elencati siano davvero validi, questa incredibile app antifurto può risultare davvero utile, in quanto, dispone molteplici servizi di sicurezza che ti permettono di trovare il tuo smartphone in soli due secondi. Si tratta di Prey Anti Theft, disponibile sia per Android che iPhone.

Con questa app è possibile monitorare in maniera continua qualsiasi smartphone, fornendo la posizione precisa e in tempo reale.

In aggiunta, è possibile visionare tutti gli spostamenti del dispositivo in maniera totalmente silenziosa; le foto di chi lo utilizza – e in caso di fuoriuscita dalla zona precedentemente indicata – avvisare il legittimo proprietario per mezzo di E-mail o SMS, con tanto di informazioni necessarie. Infine è possibile bloccare e resettare tutti i dati presenti nello smartphone.