Lavatrice, addio bollette: con questo nuovo modello sei salvo

Sappiamo ormai benissimo quanto il caro energia sia una dura realtà che sta recentemente interessando e colpendo non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Il tutto è cominciato all’incirca più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze sul piano economico e soprattutto energetico, che si sono poi riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo per esempio agli aumenti che si sono verificati per quanto riguarda gli alimenti più semplici e facilmente reperibili, come la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno come diretta conseguenza portato ad a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questa si è poi aggiunto un aumento incontrollato e sconsiderato a livello dell’energia, nella fattispecie per quanto riguarda il costo dell’energia rispettivamente elettrica e del gas metano. Tali aumenti hanno praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, e le hanno conseguentemente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili, come mai s’era visto prima.

In questo clima assolutamente difficoltoso e complicato, nulla possiamo dire in merito all’intervento tempestivo da parte dei governi delle principali nazioni europee, che si sono mossi immediatamente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuti.

In particolare nel caso del governo italiano menzioniamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno apportato tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette dell’energia a livello dei consumi dichiarati, così come anche tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti presentano spesso e volentieri un’alta classe d’efficienza energetica, e permettono quindi di consumare molto di meno, arrivando così ad un considerevole risparmio sul lungo termine, che può solo che giovare sull’utente finale.

La soluzione a tutto

Malgrado tutti questi importanti e preziosi aiuti da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tantissime le famiglie in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e che talvolta faticano ad arrivare alla fine del mese. È alla luce di questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento, in modo tale da risparmiare sui consumi e avere conseguentemente bollette più leggere alla fine del mese.

