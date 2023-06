Contatore gas, nessuno riesce a farlo: con questo trucco dimezzi la bolletta

Tra tutte le problematiche che stanno recentemente affliggendo il territorio italiano e quello europeo in generale, sicuramente il caro energia rientra a pieno titolo tra queste.

Per essere precisi, tutto cominciò ormai più di un anno fa, più precisamente a marzo, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che si portarono ovviamente dietro di sé delle conseguenze rilevanti, sia sul piano economico che energetico. Pensiamo per esempio all’aumento del costo dei prodotti alimentari più semplici, come per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno portato conseguentemente ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato e senza alcun criterio del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente energia elettrica e gas metano. Tali rialzi hanno chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette, creando non poco disagio e malessere tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente non possiamo dire nulla in merito a gran parte dei governi europei, che si sono mossi immediatamente in tal senso per venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose, con il fine ultimo di risolvere la situazione. Nel caso del governo italiano ricordiamo in particolare il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che permette loro di consumare sensibilmente di meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, portando ad un considerevole risparmio sul lungo termine. Citiamo infine il Superbonus 110%, che prevedeva tra le altre cose il rimborso pressoché totale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, riuscendo così ad avere un’ottima fonte d’energia alternativa.

Accorgimenti utili

Purtroppo malgrado tutti questi interventi statali e regionali, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. Alla luce di questo, dunque, abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per alleggerire le vostre bollette: scopriamo insieme come. Nella fattispecie ci focalizzeremo sui contatori dell’energia, di cui spesso viene erroneamente trascurato l’uso: in questi casi, infatti, la nostra raccomandazione è quella di effettuare un’autovettura dei propri consumi, rispettivamente per l’energia elettrica e per il gas.

Sarà infatti sufficiente visualizzare il display digitale del contatore stesso, per leggere i kWh (o eventualmente i metri cubi, per quanto riguarda il gas metano) effettivamente consumati, e dichiararli così alla propria compagnia fornitrice di riferimento, e tenerne conto alla luce della prossima bolletta che vi arriverà a casa.

In questo modo pagherete solo ed esclusivamente quanto consumato effettivamente, evitando così inutili sprechi di denaro.