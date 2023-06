Stampante, questa impostazione ti salva la vita: addio spese di cartucce

Scopriamo alcuni trucchi utili per risparmiare con una stampante laser a colori. Bastano davvero pochi passaggi e sarai a posto a lungo.

Risparmiare con una stampante laser a colori è possibile adottando alcune strategie e facendo scelte oculate. Ecco alcuni consigli utili per ridurre i costi legati alla stampa: innanzitutto acquista una stampante efficiente: prima di acquistare una stampante laser a colori, verifica la sua efficienza energetica e le specifiche tecniche. Opta per una stampante che abbia un basso consumo di energia e un ciclo di vita delle cartucce lungo.

Utilizza la modalità di stampa in bianco e nero: la stampa a colori richiede l’utilizzo di inchiostri o toner specifici, che sono più costosi rispetto a quelli utilizzati per la stampa in bianco e nero. Utilizza la modalità di stampa in bianco e nero quando possibile, riservando la stampa a colori solo per documenti essenziali. Poi, imposta la qualità di stampa adeguata: molte stampanti consentono di regolare la qualità di stampa. Se non hai bisogno di documenti ad alta qualità, puoi ridurre la risoluzione di stampa per risparmiare inchiostro o toner.

Utilizza la stampa fronte-retro: la maggior parte delle stampanti laser a colori supporta la stampa fronte-retro automatica. Sfrutta questa funzionalità per ridurre la quantità di carta utilizzata.

Investi in cartucce compatibili o rigenerate: le cartucce originali del produttore tendono ad essere più costose. Considera l’acquisto di cartucce compatibili o rigenerate, che sono generalmente più economiche ma offrono comunque una buona qualità di stampa. Assicurati di acquistare da fornitori affidabili per evitare cartucce difettose. Controlla, inoltre, il consumo di toner o inchiostro: monitora regolarmente i livelli di toner o inchiostro della tua stampante. In questo modo sarai in grado di sostituire le cartucce esaurite in anticipo, evitando la stampa di documenti sbiaditi o di scarsa qualità.

Fai così e otterrai un risparmio alquanto consistente

Stampa in batch: se hai la necessità di stampare più documenti, cerca di stamparli tutti in un’unica sessione. In questo modo ridurrai il tempo di riscaldamento della stampante e il consumo di energia. Inoltre, riduci i margini di stampa: molte stampanti laser a colori hanno margini predefiniti che sprecano spazio sulla pagina. Imposta i margini al minimo consentito per utilizzare al meglio il foglio di carta.

Riduci la dimensione del font: quando possibile, riduci la dimensione del carattere dei documenti da stampare. In questo modo potrai inserire più testo sulla pagina e ridurre il consumo di carta.

Spegni la stampante quando non la usi: per risparmiare energia, spegni completamente la stampante quando non la utilizzi per un lungo periodo di tempo. Seguendo questi consigli, sarai in grado di risparmiare denaro e ridurre l’impatto ambientale derivante dalla stampa con una stampante laser a colori.