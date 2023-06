iPhone, tre trucchetti incredibili che solo i fan sfegatati conoscono | Ti semplificano la vita

Pensiamo per un attimo a quanto il progresso tecnologico sia stato rapido e veloce, in particolar modo nel corso degli ultimi 20 anni.

Internet in tal senso è stata senz’ombra di dubbio la protagonista assoluta, portando a sua volta numerosi cambiamenti che si sono poi ripercossi (in senso positivo) sulla nostra vita di tutti i giorni. Una diffusione sempre più capillare di internet ha permesso per esempio la rapida diffusione e il successo dei social network da più di dieci anni a questa parte, capitanati rispettivamente dai colossi quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tik per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo.

Oltre a questo pensiamo anche al rapido cambiamento a cui abbiamo assistito dal punto di vista della fruizione dei prodotti audiovisivi: l’avvento di internet ha infatti consentito e portato il graduale passaggio a favore delle piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Tutte queste piattaforme sono riuscite a soppiantare in men che non si dica i vecchi sistemi di videonoleggio, capitanati da colossi quali ad esempio Blockbuster e altri franchise simili. Analogo cambiamento è avvenuto per la fruizione della musica: se infatti fino a una decina d’anni fa il CD era indubbiamente il supporto più diffuso su scala mondiale, ad oggi non è esattamente così ed è stato progressivamente anche in questo caso dalle piattaforme di streaming musicale. Pensiamo per esempio a servizi quali il celebre Spotify, seguito subito dopo da altre piattaforme analoghe come Amazon Music Unlimited, Apple Music e via dicendo.

Arriviamo infine ad un altro cambiamento epocale, che consiste nell’arrivo degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire. Solitamente suddividiamo gli smartphone all’interno di tre macrocategorie, partendo dalla fascia alta, capitanata rispettivamente dai top di gamma (che eccellono come potenza del processore e qualità del sensore fotocamera), cui seguono subito dopo gli smartphone di fascia media e gli smartphone di fascia bassa. Oggi in particolare ci concentreremo sugli smartphone di fascia alta, più nello specifico sugli iPhone. Esistono infatti diversi trucchi che possono rivelarsi utilissimi e che forse non tutti conoscono: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Trucchi per iPhone

Nel caso in cui abbiate la necessità di inviare una foto ad un vostro amico, non è necessario scaricarla ad esempio. Basterà infatti tener premuto sulla foto in questione, per poi tornare su WhatsApp e iMessage, ed allegarla direttamente all’interno della conversazione con il nostro interlocutore.

Un altro trucco consiste nel trovare facilmente le canzoni: anziché aprire Shazam, cosa che porta a impiegare inutilmente tempo, basta infatti pronunciare “Ehi Siri” per attivare l’assistente vocale di Apple e riuscire a identificare in men che non si dica la canzone.

Infine, per alzare il volume massimo del vostro iPhone, basta semplicemente recarsi all’interno delle Impostazioni, e selezionare Musica. A questo punto bisognerà cliccare sulla voce Equalizzatore, per poi impostarla su “Tarda notte”: questo porterà sicuramente ad un volume maggiore rispetto a quello utilizzato normalmente.