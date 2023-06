Caldaie e termostati, risparmio di 500€ così: una svolta

Viviamo un periodo indubbiamente difficile e complesso, sia dal punto di vista squisitamente economico che energetico.

Tutta questa gravosa situazione è cominciata nello specifico ormai più di un anno fa, ovvero quando ebbero inizio i primi conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato (in senso negativo e drammatico) le carte in tavola all’interno dell’intero continente europeo.

La prima conseguenza l’abbiamo verificata per quel che riguarda i prodotti alimentari, anche i più semplici e reperibili come per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno subito degli aumenti mai visti prima, portando conseguentemente ad una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

Lo stesso si può dire con il settore energetico, dal momento che abbiamo assistito a un rialzo incontrollato del costo di entrambe le forme di energia, vale a dire l’energia elettrica e il gas metano. È ovvio che tali rialzi abbiano praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel territorio di pertinenza italiano) ad aumentare in diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima senz’altro complicato, fortunatamente nulla possiamo dire in merito all’intervento tempestivo da parte delle principali nazioni europee, con diversi provvedimenti volti a combattere e venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Per quel che riguarda il governo italiano, per esempio, citiamo i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto ad esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili in maniera diretta dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Accorgimenti utili

Malgrado tutti questi preziosi contributi e aiuti da parte delle autorità, diverse famiglie italiane sono tutt’ora in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e faticano ad arrivare alla fine del mese. Per questo oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in maniera tale da consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette.

Il segreto in questo caso è rappresentato dall’utilizzo dei dispositivi Smart Home, che portano ad una riduzione dei consumi fino al 23% per quanto riguarda il riscaldamento dell’ambiente domestico, e fino al 20% per quel che riguarda l’utilizzo dell’energia elettrico, sempre all’interno dell’ambiente di casa.

I dispositivi smart realizzati al giorno d’oggi, infatti, spesso e volentieri presentano una modalità di risparmio energetico (modalità Eco / Ambiente) che consente loro di consumare sensibilmente meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e quindi offrono un consistente risparmio sul lungo periodo, riuscendo a ottimizzare il loro utilizzo per mezzo delle semplici app, che sono installate sui nostri smartphone in maniera semplice e veloce.