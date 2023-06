Offerte Premium, svelato il trucco per averlo sempre gratis | Lo stanno facendo tutti

Abbiamo assistito a innumerevoli progressi e conseguenti passi in avanti dal punto di vista tecnologico nel corso degli ultimi 20 anni circa.

Pensiamo per esempio in particolar modo all’avvento di internet e alla sua successiva diffusione su scala mondiale in maniera sempre più capillare, il quale ha permesso a sua volta diversi cambiamenti che hanno inevitabilmente cambiato in maniera definitiva le nostre vite.

Primo tra tutti ricordiamo l’arrivo dei social network, capitanati rispettivamente da capostipiti quali per esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo un altro grandissimo cambiamento è rappresentato in particolar modo dall’avvento degli smartphone, che ha segnato un altro epocale passo in avanti. Siamo soliti dividere in tal caso i dispositivi rispettivamente in smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, per intenderci, capitanati da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro per esempio), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi non ha particolari esigenze dal punto di vista del sensore della fotocamera e della potenza di calcolo.

Un altro grande cambiamento che abbiamo registrato consiste nell’arrivo delle piattaforme di streaming, sia per i contenuti audiovisivi che per quelli musicali. Nel caso di contenuti audiovisivi (serie tv e film, per intenderci) pensiamo a servizi quali per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta, che (dietro il pagamento di un canone mensile, ovviamente) nel giro di pochi anni sono riusciti letteralmente a soppiantare i vecchi sistemi di videonoleggio che andavano in voga fino a qualche anno fa, come per esempio Blockbuster et similia.

Servizi Premium gratis

Lo stesso cambiamento è inoltre avvenuto a livello della musica: se infatti fino a pochi anni fa il mezzo principale con cui ascoltare musica era principalmente rappresentato dai CD, ad oggi la situazione non è più così, e questi ultimi stanno per essere progresssivamente sostituiti da piattaforme come Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music e via dicendo. Oggi in particolare ci concentreremo su Spotify, dal momento che esiste un modo per avere Spotify Premium completamente gratis: scopriamo insieme come.

Il metodo è in realtà molto semplice, dal momento che è sufficiente registrare ogni volta un account completamente nuovo, e attivando in questo caso una carta di credito diversa, mai associata prima. Con una nuova carta di credito ricordiamo infatti che è possibile attivare il periodo di prova gratuito, che darà ben un mese di Spotify Premium.

Lo stesso vale per YouTube Premium, che permette di rimuovere totalmente tutte le pubblicità che inframmezzano i video: anche in questo caso basterà infatti creare un nuovo account e associare una nuova carta di credito, per godere di tutte le funzionalità Premium.