Caro energia, se cambi queste impostazioni al tuo televisore dimezzi la bolletta I Ci metti un

Il caro energia, come ormai abbiamo ribadito più e più volte nel corso del tempo, è senz’ombra di dubbio una problematica rilevante che sta interessando sia l’Italia che, più in generale, l’Europa.

Tutto è iniziato per essere precisi all’incirca un anno fa o poco più, più o meno in concomitanza con i conflitti che hanno avuto esordio in Ucraina e che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo per esempio al costo di gran parte dei prodotti alimentari che un tempo erano facilmente reperibili, quali ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno subito dei rialzi incredibili, arrivando dunque ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

In seconda battuta abbiamo assistito poi al rialzo a livello del costo dell’energia, sia nella forma di gas metano che di energia elettrica. È stato proprio tale rialzo a costringere come diretta conseguenza le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente gli interventi da parte dei governi delle principali nazioni europee sono stati celeri e immediati, con il fine ultimo chiaramente di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo e con gran piacere il celebre bonus energia da 150 euro, detraibili in questo caso in maniera diretta dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi infatti sono caratterizzati nella fattispecie da un’alta classe d’efficienza energetica, la quale permette loro di ridurre sensibilmente i consumi, e risparmiare dunque sulle future bollette mensili e sul lungo periodo.

Attenti alla TV

Malgrado tutti questi preziosi aiuti da parte dello Stato e delle regioni, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile a riguardo, in modo tale da risparmiare energia elettrica e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese.

In particolare ci focalizzeremo sulla TV, indubbiamente uno dei dispositivi più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico. Uno dei principali consigli consiste nell’utilizzo della modalità a risparmio energetico, presente in gran parte delle smart TV di ultima generazione, che permette di ridurre la retroilluminazione del pannello e conseguentemente risparmiare cifre sostanziali alla fine del mese, dati i consumi ridotti.

Un altro consiglio molto utile consiste invece nello scollegare l’alimentazione della propria TV quando non la utilizziamo: capita infatti che la TV entri in modalità standby, consumando energia elettrica che può essere benissimo evitata soprattutto in questi tempi. Anche in questo modo, riuscirete a risparmiare sensibilmente sui consumi di energia elettrica, risparmiando di riflesso sulle prossime bollette.