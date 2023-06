Spotify, con questo piccolo trucco lo avrai gratis: non ci avresti mai pensato

Sono stati innumerevoli i passi in avanti dal punto di vista tecnologico nelle ultime decine di anni. Perno centrale di tutto questo grande progresso è senz’ombra di dubbio l’avvento di internet e la sua relativa diffusione, la quale ha permesso a sua volta tantissimi cambiamenti e stravolgimenti rispetto al passato.

Significativo ad esempio è stato l’avvento degli smartphone, che nel giro di pochissimi anni sono riusciti a conquistare nella sua interezza il mercato mondiale. Oltre a questo ricordiamo anche l’avvento delle piattaforme di streaming, che hanno stravolto il nostro modo di intendere e di fruire i contenuti audiovisivi rispetto al passato.

Se infatti nei primi anni 2000 erano in voga i sistemi di videonoleggio (come per esempio Blockbuster, che rappresenta a tutti gli effetti il capostipite di questa categoria), questi sono stati letteralmente soppiantati dai più attuali servizi di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Lo stesso è accaduto in maniera del tutto simile per quanto riguarda la fruizione della musica: se infatti fino a qualche anno fa l’unica modalità di fruizione era rappresentata dai CD (e, ancor prima, dalle musicassette), ad oggi esistono numerosissime piattaforme di streaming le quali, dietro ovviamente il pagamento di un canone mensile o annuale, permettono di ascoltare milioni e milioni di brani, semplicemente facendo uso della connessione a internet del dispositivo di riferimento.

Tra le principali piattaforme di streaming musicale citiamo in particolare Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited e via dicendo: in particolare Spotify è quella sicuramente più conveniente tra le tante alternative, dal momento che offre tra altre cose anche un piano gratuito, corredato da alcune pubblicità per il proprio sostentamento.

Come avere Spotify gratis

Oggi andremo a concentrarci proprio su Spotify, che è sicuramente tra le piattaforme più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo. Esiste infatti un trucco molto semplice per averlo gratis: scopriamo insieme di cosa si tratta e come ottenerlo.

Uno dei trucchi più semplici per avere Spotify gratis è utilizzare l’applicazione dal proprio PC portatile o desktop: in questo caso infatti si avranno maggiori funzioni a disposizione rispetto alla controparte gratuita su smartphone, che è decisamente più limitata a livello di scelta dei brani, oltre che per la qualità di riproduzione dei brani musicali.

All’interno della versione desktop di Spotfy, infatti, è possibile scegliere in totale libertà il brano da riprodurre, con eventualmente qualche pubblicità ogni tanto che non influisce particolarmente sulla fruizione.