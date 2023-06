Caldaie, arriva il divieto assoluto dall?UE: dovremo buttarle tutte

È da ormai più di un anno che il caro energia sta letteralmente mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma l’intera Europa a dirla tutta.

Questa gravosa situazione è incominciata, per essere precisi, precisamente a marzo dell’anno scorso, in concomitanza con il boom dei conflitti in territorio ucraino, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola a livello dell’intero continente europeo.

La prima cosa che viene da pensare è stato l’aumento del costo dei prodotti alimentari, anche quelli apparentemente più semplici da reperire come per esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, che sono rispettivamente il gas metano e l’energia elettrica. Il rialzo in sé del costo dell’energia ha chiaramente costretto poi le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano per esempio) ad aumentare di pari passo con una diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili dell’energia, ed è indubbio pensare che questo abbia comunque portato un serio disagio tra i cittadini di tutta Europa.

Nonostante il caro energia che dilaga in tutta Europa creando difficoltà intrinseche di non poco rilievo, facciamo ancor oggi un uso massiccio degli elettrodomestici, che sono presenti più che mai all’interno del nostro ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavastoviglie, caldaia, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono veramente tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo regolarmente uso per la vita di tutti i giorni, dalla preparazione quotidiana degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo.

Arriva il divieto

Oggi in particolare ci focalizzeremo sulla caldaia, che è un dispositivo davvero rilevante e significativo, soprattutto nei mesi più freddi in cui è assolutamente necessaria la presenza dell’acqua calda. Purtroppo dall’Europa non arrivano belle notizie: scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’Unione Europea ha infatti recentemente stabilito il divieto dell’utilizzo delle caldaie a gas a partire dal prossimo 2029. Questo è uno dei provvedimenti che fanno parte della bozza del Regolamento Ecodesign 813/2013/UE, che ha come fine ultimo quello di rendere maggiormente ecosostenibile l’acquisto degli elettrodomestici, andando in particolare a favorire quelli di nuova generazione, che come ben sappiamo consumano sensibilmente di meno.

A partire dal 2029, dunque, se la bozza verrà confermata assisteremo al divieto totale di vendita delle caldaie a gas, andando a includere anche le caldaie a condensazione. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti dall’Unione Europea In merito a questo disegno di legge, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.