Instagram, arriva la nuova funzione copiata da Telegram I Interagire con i vip sarà più semplice

Meta lancia i canali di trasmissione sulla sua piattaforma Instagram, prendendo molto spunto da quelli già presenti su Telegram.

Meta, la società che controlla Instagram, ha lanciato una nuova funzionalità per la sua popolare piattaforma di condivisione di foto e video: i canali di trasmissione. Si tratta di una modalità di comunicazione ispirata a Telegram, che permette ai creatori di contenuti di inviare messaggi a molti seguaci contemporaneamente, senza che questi possano rispondere.

I canali di trasmissione sono uno strumento di messaggistica uno-a-molti in cui i creator possono invitare i loro follower e condividere aggiornamenti di testo, video e foto ma anche note vocali o lanciare sondaggi. Tutto all’interno di una singola conversazione e senza che gli altri possano inviare una risposta. Quando un utente ottiene l’accesso per poter usare i canali e invia il primo messaggio dalla posta di Instagram, i suoi seguaci ricevono una notifica, solo la prima volta, per unirsi al canale.

Chiunque potrà visualizzare i contenuti ma solo chi deciderà di unirsi potrà ricevere le notifiche in tempo reale ogni qual volta ci sarà un aggiornamento. È possibile abbandonare il canale in qualsiasi momento e controllare le impostazioni sulle notifiche. Inoltre, è possibile invitare i follower utilizzando uno sticker dedicato da inserire nelle storie oppure fissando il link diretto nella bio.

Il primo a sfruttare questa novità è stato lo stesso Mark Zuckerberg, il fondatore e Ceo di Meta, che ha creato il suo Meta Channel per diffondere notizie e aggiornamenti sui futuri prodotti e tecnologie dell’azienda. Altri creator famosi che hanno già aderito ai canali di trasmissione sono il comico Austin Sprinz, la campionessa olimpica di snowboard Chloe Kim e la rapper Flau’jae.

Concorrenza stretta e instancabile

Per ora, la funzione è riservata solo a una cerchia ristretta di utenti negli Stati Uniti, ma Meta prevede di espanderla a un numero maggiore di utenti nei prossimi mesi, così come di portarla anche su Facebook e Messenger. L’obiettivo è quello di offrire ai creatori un modo più diretto ed efficace per interagire con i loro fan e aumentare il loro engagement.

I canali di trasmissione sono una delle tante novità che Meta sta introducendo su Instagram per rendere la piattaforma più attraente e competitiva, soprattutto in vista della crescente concorrenza di TikTok e Snapchat. Tra le altre funzioni recentemente annunciate ci sono le storie collaborative o le funzioni anti-bullismo.

In un post, Meta stessa spiega che al momento “solo i creatori possono inviare messaggi nei canali di trasmissione, mentre i follower possono reagire ai contenuti e votare. Altre funzionalità verranno aggiunte ai canali di trasmissione nei prossimi mesi, come la possibilità di portare un altro creatore nel canale per discutere di collaborazioni imminenti, domande e altro ancora”.