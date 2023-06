Il tuo Amazon Alexa ti registra per sbaglio I Come scoprirlo e ascoltare cosa ha registrato

Alexa di Amazon presenta una sgradevole sorpresa, un regalo nascosto nella sua forma di uovo (nero). Scopriamo insieme che cosa può combinare, all’occorrenza, e cosa fare per contrastarlo.

Alexa di Amazon è ormai diffuso in tutte le case, ma questo non vuol dire che sia un apparecchio sicuro da utilizzare o senza problematiche di sorta. Anzi, la ‘palla nera’ di Alexa presenta diverse incertezze sul fronte della privacy, più volte allegramente violate. D’altronde viviamo nell’era della sorveglianza dove la privacy, dai tempi dell’invenzione dei Social ad oggi, è solo un lontano ricordo.

Partiamo allora, per utilizzare l’espressione inglese, dall’hard pill, la pillola più difficile da buttar giù in gola, da accettare nella sua sgradevolezza; se possedete un Alexa siete stati registrati a vostra insaputa, con ogni probabilità la vostra vita è stata ascoltata e registrata. Per errore, forse; però lo è stata.

Tutto ciò per una ragione tanto semplice, quanto ingannevole; lo speaker di Alexa viene infatti attivato dalla parola ‘Alexa’. Ed è molto probabile che l’abbiate pronunciata involontariamente; ad esempio dialogando coi parenti o parlando tra sè e sé o ancora chiacchierando al cellulare.

E, come forse non è noto a tutti, Alexa tiene un registro di tutto quello che dite, da poter controllare quando più lo si desidera. In questo modo, se non altro, diventa possibile controllare che Alexa non abbia registrato conversazioni altrui.

Come cancellare le registrazioni (illegali) di Alexa: tutti i dettagli

E’ naturalmente possibile cancellare quando lo si desidera queste false registrazioni; basta andare sull’app di Alexa, accedere alla sezione della privacy e controllare – è alquanto ovvio – la cronologia delle registrazioni. E’ anche possibile impedire all’invadente Alexa di registrarne altre; basta andare (di nuovo) nella sezione privacy e scegliere l’opzione che vieta di registrare le conversazioni.

In alternativa, ed è forse una soluzione molto più semplice, è anche possibile chiedere ad Alexa di cancellare automaticamente le registrazioni dopo tre mesi; è dopotutto utile avere delle proprie registrazioni, ad esempio come promemoria e per ragioni legali.

Inoltre, è bene ricordarlo, al di là delle paranoie di complotto, la possibilità per Alexa di tenere le registrazioni migliora la sua interazione, vi rende maggiormente ‘riconoscibili’. Il libretto di istruzioni è molto chiaro al riguardo, avvisando che la disattivazione di quest’opzione ‘peggiora’ la user experience.

Certo, rimane alquanto inquietante…