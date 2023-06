Digitale terrestre, arriva la stretta: devi farlo subito o sei rovinato

In arrivo una nuova comunicazione dagli editori di TV e radio private: bisogna completare lo switch off il prima possibile; “la situazione è inaccettabile”.

In questi giorni si è svolto il Radio Tv Forum di Aeranti-Corallo, un’associazione che riunisce 600 emittenti radio e Tv locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre. In questa occasione, dove sono stati presenti il ministro delle Imprese Adolfo Urso, il commissario dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni Antonello Giacomelli, si sono trattate diverse tematiche, tra cui la più calda: quando avverrà lo Switch Off?

Con questo termine intendiamo il passaggio definitivo, ma soprattutto completo, alle nuove tecnologie di trasmissione DAB per la radio e Digitale Terrestre DVB-T2 con codec HEVC Main-10 per la tv.

Oramai è diverso tempo che ci troviamo in bilico a questa situazione, tanto che non si parla più di ‘nuova tecnologia’ visti i continui ritardi nel completamento. La questione infatti, va avanti da diversi anni; e nonostante tutti siano provvisti di decoder o televisore abilitato, il problema sembra arrivare dal codec.

Questioni di Codec

Come accennato in precedenza, il ritardo sul passaggio definitivo al digitale terrestre sembra essere stato a causa del codec: ma di cosa si tratta esattamente? Semplicemente di un software che si occupa della codifica e/o decodifica digitale informatica di un segnale audio o video. Il nuovo standard di codifica HEVC, è stato scelto per l’accostamento al digitale terrestre. Lo Switch Off consiste nel passaggio tra dal codec Mpeg-2 al codec Hevc H.265.

La stretta sullo Switch Off entro fine 2023

Da quanto è emerso, le emittenti televisive e radiofoniche in questione, stanno lottando per ottenere i permessi: il codec ce l’hanno, ma non sono autorizzati ad usarlo. In tutto ciò, le aziende anni fa hanno speso svariati milioni di euro per adattarsi allo Switch Off; tuttavia, la loro fatica e il loro impegno non sembra essere bastato. Da quanto emerso dal Radio Tv Forum, sembrerebbe essere giunto il momento: i cittadini saranno costretti ad aggiornarsi alla nuova tecnologia digitale terrestre, altrimenti entro fine anno potrebbero non ricevere più alcun segnale.

“Una situazione ormai inaccettabile e che richiede una definitiva transizione, non oltre la fine del corrente anno“, ha dichiarato il presidente di Aeranti-Corallo, Luigi Bardelli, durante il Radio Tv Forum.

Il coordinatore dell’associazione, Marco Rossignoli inoltre, ha evidenziato l’importanza di questo passaggio. Con la tecnologia DVB-T2 HEVC le tv e Radio locali potrebbero finalmente godere di una qualità video in HD, per questo motivo è stato chiesto dallo stesso, che venga fissata una data ufficiale per il passaggio definitivo alla nuova tecnologia.