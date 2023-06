Bollette, gli aumenti sono una truffa: controlla questa cosa

Il caro energia è sicuramente una triste e drammatica realtà che, nel corso degli ultimi mesi, ha purtroppo interessato sia l’Italia che l’Europa in generale.

Tutto è iniziato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che si sono inevitabilmente portati dietro delle conseguenze non da poco, le quali poi si sono sparse a macchia d’olio su tutto il continente europeo. Pensiamo per esempio al rialzo dei prodotti alimentari, anche più semplici come possono essere la farina e l’olio di semi di arachidi, che ha conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questo poi aggiungiamo i rialzi del costo dell’energia in tutte le sue forme, da quella che è l’energia elettrica fino ad arrivare al gas metano. È proprio quest’ultimo aumento che ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui spicca Enel Energia in particolare, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco scoppio e disagio tra la popolazione europea in generale.

In questo clima davvero complicato e duro da vivere, fortunatamente le principali nazioni europee e i loro relativi governi si sono mossi immediatamente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo il celebre bonus da 150 euro, una somma che può essere detratta senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia a livello dei propri consumi, così come anche tutte le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica e consentono dunque di risparmiare cifre considerevoli sul lungo termine, rispetto agli elettrodomestici tradizionali che consumano sensibilmente di più.

Attenti alle truffe

Nonostante tutti questi preziosi provvedimenti sia a livello statale che regionale, però, sono ancora tantissimi gli italiani in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che rischiano tutt’oggi di incappare nella soglia di povertà, dato il peso così gravoso delle relative bollette. Per questo oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche utile accorgimento, che vi permette di risparmiare cifre significative.

Nel corso degli ultimi mesi sta infatti circolando una truffa relativa al caro bollette, in cui i truffatori nello specifico si presenterebbero identificandosi con un finto call-center, o addirittura presentandosi direttamente davanti alla porta dell’abitazione del malcapitato di turno, proponendo una soluzione a questa situazione.

Ricordate dunque di chiedere sempre l’identificazione di qualsiasi persona che vi si presenti davanti, così da accertarsi che sia effettivamente un dipendente della propria compagnia di riferimento e non un truffatore che attenta alle vostre bollette.