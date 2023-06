Whatsapp, ecco come cancellare i contatti: in pochissimi lo sanno

Pensiamo a quanto innumerevoli sono stati i progressi dal punto di vista tecnologico nel corso degli ultimi vent’anni, circa.

Uno dei cambiamenti senz’ombra di dubbio più rilevanti a tal proposito consiste nell’arrivo (e nella sua successiva diffusione in maniera capillare) di internet, che è arrivata ormai in milioni e milioni di case in Italia, facendo diventare l’ADSL uno sntadard, con la fibra ottica che nel frattempo avanza sempre più e conquista progressivamente tutte le città principali.

Internet ha permesso davvero tante cose, pensiamo per esempio all’introduzione dei celebri social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta, che hanno inevitabilmente cambiato in maniera radicale le nostre vite, nel bene o nel male, anche per la fruizione quotidiana dei mass media. Oltre a questo ricordiamo in particolar modo gli smartphone, che ormai da più di dieci anni a questa parte hanno letteralmente rivoluzionato il mercato globale, con diversi dispositivi rispettivamente di fascia alta, fascia media e infine fascia bassa.

In concomitanza con lo sviluppo degli smartphone, abbiamo contemporaneamente assistito all’arrivo delle famose applicazioni, o app, di messaggistica istantanea, le quali hanno letteralmente soppiantato i vecchi sistemi in voga fino ad allora, rappresentati dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali, che comprendevano foto e video.

In particolare citiamo WhatsApp e Telegram, che nel giro di pochi anni sono riuscite a conquistare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, grazie alle loro innumerevoli e interessanti caratteristiche e funzionalità. Quest’oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, che come ben sappiamo riceve numerosi e quotidiani aggiornamenti da parte degli sviluppatori, che inseriscono progressivamente nuova funzionalità.

Come eliminare contatti

Abbiamo dunque deciso di illustrarvi le modalità per cancellare un contatto WhatsApp in modo semplice e veloce: scopriamo insieme come.

Ricordiamo che il contatto WhatsApp è sincronizzato con i contatti presenti sulla rubrica dello smartphone in sé: nel caso in cui intendiate non ricevere più messaggi da una determinata persona, sarà sufficiente bloccare il contatto WhatsApp della suddetta per poi procedere semplicemente alla cancellazione della chat.

Discorso diverso invece nel caso in cui si faccia uso di WhatsApp Web, dal momento che in questo caso non è strettamente necessario ricorrere all’eliminazione del contatto, dal momento che l’applicazioni va a sincronizzarsi direttamente con l’app presente in corrispondenza dello smartphone, che verrà conseguente impostato dall’utente come dispositivo principale per l’utilizzo.