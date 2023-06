Huawei P60 pro, arriva la decisione: incredibile ma vero

Gli ultimi 20 anni hanno senz’ombra di dubbio fatto da sfondo a una miriade di progressi dal punto di vista tecnologico.

Una delle innovazioni principali in tal senso è stata senz’ombra di dubbio l’avvento di internet, che ha permesso diverse migliorie e innovazioni a sua volta nel campo della tecnologia. Basti pensare che l’avvento di internet ha permesso l’arrivo dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Ricordiamo poi soprattutto l’arrivo degli smartphone, avvenuto ormai più di una decina d’anni fa, che ha segnato in modo chiaro e inevitabile il mercato di tutto il mondo. Tendenzialmente siamo soliti suddividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, usciti nel corso degli ultimi mesi, a cui seguono poi gli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon compromesso tra le prestazioni e il prezzo.

Abbiamo infine gli smartphone di fascia bassa, ben adatti a chi invece non ha particolari esigenze in termini di potenza del processore e qualità del sensore della fotocamera, e ben si adatta senza problemi a tutto, con il vantaggio di un prezzo decisamente inferiore rispetto alle fasce sopracitate. Nella fattispecie oggi vi parleremo di Huawei P60 Pro, uno degli ultimi smartphone realizzati da Huawei: scopriamone insieme tutte le interessanti caratteristiche e funzionalità di cui è dotato.

Partiamo prima di tutto dalla protezione del display, garantita nella fattispecie dal Kunlun Glass, la quale sembrerebbe essere la soluzione perfino più resistente dei precedenti Gorilla Glass Victus 2, che sono presenti all’interno degli smartphone targati Samsung.

Specifiche tecniche

Troviamo poi un display con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, in linea con gli attuali smartphone di nuova generazione, che è in grado di garantire un’ottima fluidità delle immagini in movimento. In questo caso è presente un display da 6.67 pollici, e le cornici sono ulteriormente assottigliate rispetto ai precedenti modelli.

Arrivammo poi al processore: Huawei P60 Pro è infatti dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ di prima generazione, che nonostante l’età piuttosto datata è ancora in grado di rispondere con velocità ed efficacia a tutte le mansioni e compiti che viene chiamato ad eseguire, nonostante rimanga qualche problema in termini di surriscaldamento e nella gestione dei consumi.

Troviamo infine degli speaker stereo e il modulo Wi-Fi 6, il quale garantisce un’ottima connettività allo smartphone in questione, dotato di uno dei migliori sistemi di geolocalizzazione. Per chi fosse interessato, Huawei P60 Pro è disponibile su Amazon e altri rivenditori al prezzo di 1199 euro.