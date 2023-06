Prodotti sempre freschi? Addio frigorifero: da oggi ti salvi così

In queste calde giornate, una soluzione arriva per coloro che vogliono mantenere i propri prodotti sempre freschi.

Con le torbide giornate estive, subentrano diverse necessità come per esempio rinfrescarci, magari con qualche bibita dissetante.

Oltre alla stagione del mare, arriva anche quella delle serate con gli amici e perché no, godendosi un bel drink in casa e organizzando delle feste piacevoli per passare del tempo in compagnia. Tuttavia, per determinate esigenze come può essere un semplice caffè shakerato, necessitiamo per forza dell’utilizzo di ingredienti come per esempio il ghiaccio.

Ovviamente per produrre del ghiaccio di ridotte quantità, esistono le forme apposite, ma in un periodo estivo alle porte, in molti sapranno che le quantità prodotte dalle forme domestiche non bastano, per non parlare delle lunghe tempistiche per far sì che il ghiaccio si produca, ma da oggi nessun problema, questo prodotto è progettato per soddisfare questo tipo di necessità.

L’elettrodomestico che vi stiamo per mostrare è ad uso casalingo e permette diversi vantaggi nonché svariati utilizzi.

Partytime: la rivoluzione della tua estate

Si tratta di una comoda macchina del ghiaccio, utilissima per conservare i propri prodotti fuori dal frigorifero, ma anche per organizzare le feste estive con tanto di ghiaccio a portata di mano per la preparazione di deliziosi e dissetanti drink. Con questo gioiellino infatti, non solo risparmierete spazio significativo nel congelatore, ma sarete i veri padroni di casa delle feste con i vostri amici e familiari. Non dimentichiamo il fascino di poter offrire del buon vino adagiato su un secchio riempito di ghiaccio, cosa difficile se non si ha a disposizione un prodotto del genere. Si tratta sicuramente di un plus per la nostra casa, ma come funziona e quanto costa?

La macchina del ghiaccio per uso domestico Partytime

Noi vi citiamo questo modello trovato sul web, perché davvero valido, ma di prodotti come questi ne esistono tantissimi. Partytime produce fino a 15 kg di ghiaccio al giorno in cicli di 7-15 minuti. La macchina è utilizzabile ovunque: bar, uffici, piccoli ristoranti, feste ed eventi. Un’altra chicca è sicuramente la scelta delle dimensioni del ghiaccio: S o L, con una quantità di 9 cubetti ogni 7-15 minuti. Il pannello di controllo è touch e intuitivo.

Facile da pulire davvero poco ingombrante: misura 25 x 43 x 39 cm e pesa 11,3 kg. Insomma, avere un elettrodomestico come questo è come essere in possesso di un piccolo strumento professionale a portata di casa. La macchina del ghiaccio Partytime è acquistabile sul sito web klarstein.it ad un prezzo davvero vantaggioso, spedizione in 24 ore e 60 giorni per il recesso.