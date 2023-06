Netflix, arriva il ristorante: incredibile ma vero

Non solo bello da guardare, ma anche buono da mangiare: ecco la novità della piattaforma streaming californiana.

Ad oggi la conosciamo come un colosso mondiale che offre a milioni di utenti diversi contenuti di successo, ma se tornassimo indietro nel tempo, capiremo che questa società di strada ne ha fatta.

Tutto nacque nel 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph, coloro che fondarono Netflix come azienda di noleggio DVD e videogiochi. La loro bravura è stata nel fatto che quando si resero conto che la tecnologia stava avanzando, i due ragazzi sono stati in grado di seguire gli eventi, cavalcando l’onda del progresso tecnologico, fino a diventare dei veri e propri pionieri del loro settore.

La coppia smise di vendere solamente un anno dopo, ma i clienti potevano prenotare comunque i loro dischi via internet per riceverli direttamente a casa. Nel 2008 attivarono il servizio streaming, accessibile con apposito abbonamento. Dal 2011 questo diventò il loro unico business, contando nel 2021 un fatturato di 29,7 miliardi di dollari, con 5,116 di utile netto.

Si tratta di un trionfo per la società, che ad oggi conta diverse sedi situate nel mondo: Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e in Italia. Dopo anni di successo arriva una nuova idea, questa volta totalmente inaspettata.

Apre il ristorante Netflix Bites

Mancano pochi giorni all’inaugurazione di Netflix Bites, il primo ristorante con i piatti delle serie tv. Per questa volta i personaggi Netflix non saranno più dietro lo schermo, ma alle prese con la preparazione dei piatti destinati ai propri fan. Per quanto possa sembrare una cosa assurda, è tutto vero. A cucinare saranno gli chef protagonisti delle serie Netflix: Iron Chef, Nadiya Bakes, Nailed It! e Chef’s Table. Nello specifico saranno partecipi Curtis Stone, Dominique Crenn, Andrew Zimmern, Ming Tsai Rodney Scott, Ann Kim, Nadiya Hussain e Jacques Torres. E non è finita qui.

Nel menù saranno inoltre previsti i cocktail bevuti dai personaggi della serie Drink Maters: Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien e Kate Gerwin. “Netflix Bites nasce con l’intento di coinvolgere il pubblico, anche al di là del piccolo schermo – ha dichiarato il consumer products Josh Simon – mangiando nel locale i fan s’immergeranno nei loro show culinari preferiti”. Si tratta di un progetto pop-up: “Un ristorante temporaneo che resterà in funzione per un periodo limitato”, come spiegato dai responsabili.

Gli stessi hanno precisato che si potrà assaggiare i piatti delle serie tv, ma non sarà possibile incontrare i personaggi. L’idea risulta davvero spettacolare, ma per il momento l’inaugurazione avverrà il 30 giugno a Los Angeles: se il progetto riscontrerà successo, probabilmente potremo avere l’onore di accogliere il ristorante Netflix Bites anche in Italia.