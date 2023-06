Instagram, arriva la grande novità: lancia proprio quello che aspettavamo tutti

Durante tutti questi anni trascorsi, abbiamo assistito ad una miriade innumerevole di progressi dal punto di vista soprattutto tecnologico.

Uno degli eventi senz’ombra di dubbio più importanti in tal senso è l’arrivo e l’introduzione di internet, oltre che la sua successiva diffusione su scala mondiale. Questa ha permesso davvero tantissimi cambiamenti all’interno della nostra vita quotidiana, prima tra tutti l’arrivo degli smartphone, una nuova categoria di dispositivi tecnologici che è entrata presto a far parte delle nostre vite nel quotidiano.

Oltre a questo ricordiamo poi l’arrivo delle piattaforme di streaming, che sono riuscite a soppiantare nel giro di poco tempo quelli che erano i più vetusti sistemi di videonoleggio, come ad esempio Blockbuster e catene simili di questo tipo.

Un altro grandissimo cambiamento che abbiamo registrato consiste nell’introduzione dei social network, capitanati in questo caso da quelli che potremmo definire a tutti gli effetti come precursori, e che sono rispettivamente Facebook, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane, e infine (ultimo ma non di certo in termini di importanza) troviamo Instagram, che è disponibile sul web ormai da più di una decina d’anni.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci su Instagram, che è senz’ombra di dubbio uno dei social di maggior successo, soprattutto tra i giovani. Instagram e i suoi relativi sviluppatori tendono spesso a lanciare nuove caratteristiche e funzionalità molto interessanti: pensiamo ad esempio alle famose Instagram Stories, che hanno la durata di 24 ore e permettono di condividere con i nostri amici e followers la nostra vita quotidiana con brevi video.

Novità in arrivo

Una delle ultime novità recentemente lanciate da Instagram è invece la funzione Canali Broadcast: scopriamo insieme di cosa si tratta. La funzione Canali Broadcast funzione essenzialmente come un canale Telegram: in questo caso la persona, che sia un creator digitale o un eventuale influencer, ha la possibilità di condividere in maniera unilaterale qualsiasi tipologia di contenuto, veicolandoli ai propri followers in maniera istantanea.

Dentro i canali creati dai content creator, sarà poi possibile affrontare qualsiasi tipologia di argomento specifico, dando anche l’opportunità di aprire dei veri e propri spazi pubblici in cui far interagire e far comunicare tra loro i propri seguaci.

Sarà quindi possibile inviare messaggi testuali, esattamente come anche foto, video e messaggi vocali, grazie al quale avremo la possibilità di interagire con altri followers. Non ci resta a questo punto che attendere, per vedere quali saranno i prossimi aggiornamenti di Instagram.