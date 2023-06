Carte di credito, con questa richiesta ti rubano tutto: non cliccare mai

Gli ultimi anni sono stati pregni di cambiamenti sotto numerosissimi punti di vista. L’avvento di internet è senz’ombra di dubbio uno dei punti più rivoluzionari degli ultimi 20 anni, dal momento che ha permesso a cascata l’arrivo di altre rivoluzioni.

Pensiamo ad esempio agli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza, riuscendo così a vendere decine e decine di milioni di unità in tutto il mondo. Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’avvento dei social network, che in un modo o nell’altro hanno stravolto le nostre vite e la fruizione costante e quotidiana delle informazioni. Pensiamo per esempio a Facebook, uno dei primi precursori, così come anche Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Un altro grande cambiamento che abbiamo registrato è senz’ombra di dubbio il cambiamento a livello delle modalità di pagamento. Se infatti fino a qualche anno fa usavamo con maggior frequenza il denaro in contanti presso gran parte degli esercizi commerciali, ad oggi la situazione non è esattamente così.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo infatti assistito ad un graduale ma continuo cambiamento e transizione a favore dei pagamenti elettronici, assicurati rispettivamente dalle carte di credito e dalle carte di debito, eventualmente ad un conto corrente.

Questo trend è stato poi ulteriormente esacerbato e favorito dall’introduzione e dalla disposizione dei chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, che permette di pagare in maniera veloce e intuitiva all’interno dei principali esercizi commerciali.

Attenti agli acquisti

Purtroppo come per tutte le cose, anche i pagamenti elettronici mediante carte di credito e debito nascondono delle insidie non da poco: scopriamole insieme, in modo tale da evitarle. Spesso gli acquisti, anche e soprattutto presso i negozi fisici, non sono assolutamente sicuri, e possono portare alla conquista di dati sensibili da parte dei malintenzionati di turno, che si appropriano di informazioni riservate (come ad esempio, per l’appunto, gli estremi della carta di credito) per effettuare acquisti a discapito del povero malcapitato di turno.

Uno degli accorgimenti principali è rappresentato da alcuni negozi online, che prevedono l’invio di un codice per SMS, che dovrà essere poi successivamente inserito al momento della conferma d’acquisto. Si tratta dell’autenticazione a due fattori, che è un metodo estremamente sicuro per effettuare acquisti online, e prevede una tutela maggiore rispetto ai semplici acquisti con singolo click.

Cercate dunque di effettuare sempre acquisti con autenticazione a due fattori, in modo tale da aggiungere sicurezza ulteriore ad ogni vostra possibile transazione.