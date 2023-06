Bollette del gas, ecco il taglio: pronti al risparmio enorme

Come poter risparmiare sulla bolletta del gas? C’è la possibilità di un taglio, ma da vagliare con attenzione.

Il cittadino rientra a casa, guarda la cassetta della posta e ha un sobbalzo; è giunta la nuova bolletta del gas, dell’elettricità, dell’acqua; coi suoi prezzi al di fuori della norma, stravolti da un caro energia che non accenna a diminuire la sua morsa. Se infatti i prezzi sono scesi per le aziende e le manifatture, gas ed elettricità continuano a essere un insopportabile peso per molte famiglie, connesse a una speculazione da parte delle compagnie energetiche sulla pelle delle famiglie e dei pensionati. I prezzi sono stati artificialmente fatti salire; e altrettanto artificialmente rimangono su.

D’altronde la stagione estiva, dopo lo shock delle bollette per il gas dell’inverno 2023, si prepara ad un altro colpo, un’altra ‘botta’; condizionatori e ventilatori sono notoriamente energivori, hanno un consumo di elettricità estremamente alto. Pertanto si va nuovamente alla ricerca di nuovi modi per risparmiare, per evitare di sprecare le proprie risorse.

La discesa dei prezzi del gas dovrebbe garantire un po’ di respiro, un piccolo risparmio. A patto naturalmente che si abbia scelto il mercato tutelato, altrimenti le speculazioni continueranno a imperversare. Secondo le ultime stime il prezzo dovrebbe scendere dell’11 per cento, dai 92 centesimi di euro al metro cubo di aprile, agli 82 centesimi di maggio. In un anno il risparmio potrebbe arrivare a 140 euro in meno; un piccolo, ma sostanzioso risparmio.

Naturalmente, come già ribadito, il discorso vale per chi si avvale del mercato tutelato, cioè di chi preferisce il prezzo che – attenzione può anche essere più elevato – deciso con contrattazione nazionale dall’Autorità per l’energia.

Il ‘taglio’ della bolletta del gas: tutte le informazioni in dettaglio

Rispetto al 2022 il caro energia sembra pertanto essere sotto controllo; per le bollette del gas, come abbiamo visto, ma anche per l’elettricità.

Le variazioni in quel caso non sono mensili, ma ogni tre mesi; si dovrebbe verificare a questo proposito un calo del 10 per cento, equivalente a 2 centesimi per kWh. Si dovrebbe pertanto tornare ai valori di due anni or sono, fornendo un po’ di sollievo per i martoriati risparmi delle famiglie.

In questo caso si dovrebbe pertanto risparmiare 64 euro all’anno, da sommare ai 140 del gas. Il totale risulterà dunque di 204 euro di risparmio totale per la media delle famiglie.