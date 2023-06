Elettrodomestici, ecco il bonus clamoroso: ti regalano i soldi per comprarli

Il caro energia è sicuramente una delle realtà più importanti e significative nel corso degli ultimi mesi, sia per quanto riguarda l’Italia che l’Europa in generale.

Tutto è iniziato all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina che hanno provocato delle consguenze non da poco, che si sono chiaramente riflettute e sparse a macchia d’olio sull’intero continente europeo nel corso dei mesi successivi.

La prima grande conseguenza che abbiamo registrata si è verificata ed è consistita nell’aumento del costo di alcuni tra i più banali prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno subito un’impennata mai vista prima d’ora, scatenando una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo citiamo poi gli aumenti che si sono verificati a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente gas metano ed energia elettrica. Sono stati proprio questi rialzi incontrollati ad obbligare praticamente le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, arrivando a delle cifre inimmaginabili, chiaramente con tutto il malcontento che ne è derivato poi successivamente tra i cittadini di tutta Europa.

Diversi e variegati sono stati i provvedimenti presi in atto da parte delle principali autorità europee, volti chiaramente a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose in tal senso. Per quanto riguarda il governo italiano, per esempio, citiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, ovvero una cifra che può essere detratta in modo semplice e veloce dal costo delle bollette mensili dell’energie, riuscendo in questo modo ad alleggerirle.

Nuove agevolazioni in arrivo

Citiamo poi il famoso Superbonus 110, il quale permette di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, riuscendo così a ricavare energia da una fonte completamente rinnovabile, qual è l’energia solare.

Oggi però vi illustriamo un nuovo bonus disponibile a partire da quest’anno, che interessa milioni e milioni di italiani: scopriamo insieme di cosa si tratta. Parliamo infatti del bonus elettrodomestici 2023, di cui in moltissimi potranno beneficiarne. Essenzialmente il bonus elettrodomestici 2023 consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, oltre che mobili di vario tipo.

In particolare gli elettrodomestici di nuova generazione sono spesso caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che consente loro di ridurre in maniera significativa i consumi, rispetto ad esempio agli elettrodomestici più tradizionali, soprattutto con l’implementazione della modalità Eco / Ambiente. Sarà proprio questo che permetterà di risparmiare cifre considerevoli a livello delle bollette, sul lungo periodo.