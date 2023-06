WhatsApp, arriva la novità enorme: da oggi puoi usarlo così

Scopriamo come utilizzare l’applicazione di messaggeria instantanea WhatsApp anche su un tablet, ma senza la necessità di una scheda SIM.

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica che ti permette di comunicare con i tuoi contatti tramite Internet. Puoi inviare messaggi di testo, foto, video, documenti e registrazioni vocali in modo semplice, sicuro e privato. L’app usa il tuo numero di telefono come identificativo e sincronizza i tuoi contatti presenti nella rubrica del tuo telefono.

WhatsApp è gratuito e funziona su dispositivi mobili e computer, anche con una connessione lenta. WhatsApp è protetto dalla crittografia end-to-end, che significa che solo tu e il destinatario dei tuoi messaggi potete leggerli o ascoltarli. Fa parte del gruppo Meta, lo stesso di Facebook e Instagram.

Se vuoi usare WhatsApp sul tuo tablet anche senza scheda SIM, ci sono alcuni modi per farlo. Uno di questi è usare WhatsApp Web, la versione online dell’applicazione che ti permette di accedere al tuo account da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Ecco come fare: sul tuo tablet senza SIM collegato al WiFi, apri il browser e vai alla pagina web.whatsapp.com; dal menu del browser, attiva la versione desktop del sito. Vedrai apparire un codice QR sullo schermo del tablet; apri WhatsApp sul tuo smartphone, vai su Impostazioni -> WhatsApp Web/Desktop e clicca su Scannerizza il codice QR. Infine, usa la fotocamera del tuo smartphone per scansionare il codice QR sul tablet. In questo modo, avrai accesso a WhatsApp sul tuo tablet senza SIM.

Ti bastano il tablet, e il tuo smartphone

Un altro metodo è quello di usare WhatsApp sul tablet tramite la funzione multi-dispositivo, un modo comodo e sicuro per rimanere in contatto con i tuoi amici e familiari. Con questa funzione, puoi accedere a WhatsApp da più dispositivi contemporaneamente, senza dover scollegare il tuo smartphone. Per usare WhatsApp sul tablet, devi avere un account WhatsApp attivo sul tuo smartphone e una connessione a internet stabile su entrambi i dispositivi.

Segui questi passi per attivare la funzione multi-dispositivo: apri WhatsApp sul tuo smartphone e tocca il menu in alto a destra (tre puntini); seleziona WhatsApp Web/Dispositivi dal menu e poi tocca Collega un dispositivo; apri WhatsApp sul tuo tablet e tocca Accedi; scansiona il codice QR che appare sul tablet con la fotocamera del tuo smartphone. Infine, attendi che la connessione sia stabilita e poi potrai usare WhatsApp sul tablet come se fosse il tuo smartphone.

Ricorda che puoi collegare fino a quattro dispositivi al tuo account WhatsApp, ma solo uno può essere un smartphone. Puoi scollegare i dispositivi che non usi più dal menu WhatsApp Web/Dispositivi sul tuo smartphone. Per maggiori informazioni sulla funzione multi-dispositivo, visita il sito ufficiale di WhatsApp.