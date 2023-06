Piano cottura, controlla questa cosa sulla fiamma: se ha questo colore preoccupati

Se i fornelli hanno questo colore, è il caso di preoccuparsi e agire immediatamente. Vediamo insieme cosa fare.

Mentre in molti paesi europei e negli Stati Uniti è considerata la norma usare i fornelli a induzione, cioè elettrici, in Italia ancora permane l’utilizzo di fornelli a gas. C’è poco da discutere, poco da argomentare; il gas non è sicuro, è inefficiente, eppure gli italiani vi sono fanaticamente legati. Toglietegli tutto, ma non i fornelli a gas. Ciò nonostante i fornelli a gas rappresentano un importante fonte di inquinamento che, sul lungo periodo, danneggia la salute. Non fa bene, è naturale comprenderlo, inalare gas. Specie se si ha famiglia e bambini.

Nel caso dell’utilizzo dei fornelli, a cosa occorre fare attenzione? La prima avvisaglia di pericolo è il colore della fiamma. La tonalità dipende da quanta aria viene mescolata col gas. Solitamente il colore ottimale è un bel blu chiaro, senza particolari variazioni.

Quando si verifica la fiamma color azzurro o blu, il gas emesso sta venendo tutto bruciato; non vi sono parti ‘residue’ da consumare. Pertanto il gas non sta circolando nell’aria, avvelenando l’ambiente, ma sta venendo utilizzato per il suo scopo, cioè riscaldare la pentola. Per avere questa fiamma è fondamentale che i bruciatori del piano cottura siano puliti e in ordine, senza incrostazioni.

Caso diverso quando la fiamma è gialla o arancione. In questo caso manca ossigeno, il gas non sta bruciando correttamente. Pertanto viene rilasciata nell’aria, quando la fiamma è giallognola, ampie quantità di monossido di carbonio; inoltre si crea ossido di azoto, a sua volta un potente inquinante.

Insomma, se ciò succede vi state intossicando.

Cosa fare quando la fiamma è gialla o arancione? Fai subito questo

Nel caso che la fiamma sia di questo colore occorre fare attenzione e, senza allarmarsi, aprire la finestra onde far circolare l’aria. In seguito occorre chiudere il fuoco e pulire con attenzione il fornello. Probabilmente sarà solo troppo sporco, da cui la fiamma ‘funesta’.

Invece se si sospetta una fuga di gas vera e propria occorre seguire la procedura d’emergenza, per la quale si rimanda alle apposite fonti professionali. In linea generale occorre aprire le finestre, evitare di azionare gli interruttori e in generale qualsiasi cosa possa far scaturire una scintilla. Inoltre occorre aprire le finestre e infine, per quanto sembri ovvio davvero pochi lo fanno, chiudere il contatore del gas.

Se non si è trattato di un falso allarme occorre infine allontanarsi dall’appartamento e/o casa e chiamare i vigili del fuoco o il gasista di fiducia. In ogni caso mai utilizzare il telefono locale, perché va da sé potrebbe causare l’esplosione del gas accumulato. Allontanarsi; e solo dopo, con calma, chiamare aiuto.