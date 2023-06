Forno a microonde, se durante la cottura fai questa cosa il rischio è altissimo: rischi di esplodere

Nel corso del tempo abbiamo ormai sottolineato più e più volte come il caro energia stia affliggendo in maniera importante e drammatica l’intero continente europeo, dam un bel po’ di mesi a questa parte.

I prezzi del dell’energia elettrica e del gas metano sono infatti schizzati alle stelle, con dei costi mai visti prima d’ora. Nonostante tutto, però, facciamo un uso davvero intenso degli elettrodomestici. Al giorno d’oggi, mai come prima d’ora, facciamo un uso realmente massiccio di questi dispositivi all’interno dell’ambiente domestico, per svolgere le più disparate azioni, dalla preparazione degli alimenti, fino ad arrivare al lavaggio e alla conseguenze pulizia degli indumenti che andremo a indossare nei giorni seguenti.

Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi che abbiamo incluso da anni all’interno della nostra casa.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sul forno a microonde, che da un bel po’ di anni a questa parte rappresenta senz’ombra di dubbio una più che ottima alternativa al più “vetusto” (se così possiamo definirlo) e tradizionale forno elettrico. Nel giro di massimo un paio di minuti, infatti, il forno a microonde è in grado di cuocere alla perfezione diversi alimenti, cosa che nel caso del forno elettrico impiegherebbe più di una decina di minuti per completarne la cottura, comportando dei consumi (e dei conseguenti costi) non di certo indifferenti.

Come in ogni cosa dai numerosi aspetti positivi, anche il forno a microonde non fa di certo eccezione e bisogna considerarne anche i risvolti negativi. Una delle problematiche senz’ombra di dubbio più rilevanti in tal senso è l’apertura nel corso della cottura: se infatti l’apertura di un forno elettrico non comporta considerevoli rischi da parte dell’utilizzatore (eccetto ustioni nel caso di contatto con superficie molto calde), lo stesso non possiamo dire per il microonde.

Occhio ai pericoli

Questo elettrodomestico emette infatti delle onde elettromagnetiche da cui è bene stare il più possibile alla larga, dal momento che potrebbero comportare dei considerevoli danni per la salute dell’indivduo.

Fortunatamente questa grande e rilevante problematica è stata risolta da gran parte delle aziende produttrici, dal momento che all’apertura (anche accidentale) della porta del forno a microonde, esso cessa automaticamente di funzionare, proprio per salvaguardare la salute dell’utente che lo sta utilizzando in quel determinato momento e che potrebbe essere eventualmente esposto a onde elettromagnetiche.

Ricordatevi infine di non inserire oggetti e contenitori in metallo, che potrebbero rivelarsi altamente pericolosi, dal momento che è preferibile utilizzare contenitori in vetro, silicone, plastica e carta.