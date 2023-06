Tv, ecco l’offerta del secolo: sconto mai visto

Gli ultimi 20 anni sono stati senz’ombra di dubbio importanti e significativi dal punto di vista del progresso tecnologico. Abbiamo assistito a tantissime e innumerevoli migliorie tecnologiche, che hanno in un certo senso svoltato le nostre vite nel quotidiano, anche nelle cose apparentemente più semplici.

Uno dei cambiamenti sicuramente più rilevanti e importanti in tal senso è stata l’avvento di internet e della sua successiva diffusione su larga scala, riuscendo così ad arrivare anche nelle province italiane più remote. È stata proprio la diffusione di internet infatti a permettere i cambiamenti più significativi: pensiamo per esempio all’introduzione dei social network avvenuta ormai più da 10 anni fa, capitanati in questo caso da colossi come per esempio Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e così via.

Pensiamo poi anche all’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, per arrivare all’insorgenza delle applicazioni (in abbreviazione, app), che sono in grado di aiutarci nei modi più disparati nel corso della nostra vita quotidiana.

Lo stesso discorso possiamo applicarlo anche all’ambito audiovisivo: pensiamo per esempio all’arrivo delle piattaforme di streaming (come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo) che hanno letteralmente soppiantato quelli che erano i sistemi di videonoleggio validi fino ad allora, come per esempio Blockbuster et similia.

L’ultimo grande passo è stato segnato dall’avvento delle smart TV, ovvero le TV in alta definizione dotate anch’esse di una connessione a internet (via cavo LAN o, nella stragrande maggioranza dei casi attraverso un modulo Wi-Fi interno) che ha permesso di integrare senza problemi tutti i servizi di streaming al suo interno.

Un’offerta imperdibile

Oggi in particolare vogliamo segnalarvi un’ottima smart TV attualmente in vendita ad un prezzo davvero speciale e alla portata di tutti: scopriamo insieme di cosa si tratta nei più minimi dettagli.

Si tratta nella fattispecie della smart TV di LG, in particolare il modello A2 da 55 pollici, che ultimamente ha ricevuto uno sconto del 35%, permettendo al cliente finale di risparmiare ben 500 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un modello di TV dalle prestazioni davvero elevate, con un processore integrato a7 di quinta generazione, oltre ad un sistema operativo webOS 22 davvero al passo coi tempi, che permette di eseguire qualsiasi operazione (e passare da un’app all’altra) in men che non si dica.

Per chi fosse interessato, lo smart TV LG A2 è in vendita su Amazon ad un prezzo di soli 838 euro, contro i 1299 euro di listino: un’offerta davvero imperdibile, che vi consigliamo di non lasciarvi scappare.