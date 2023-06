Netflix, arriva finalmente la data per l’uscita di One Piece: immagini pazzesche per i fan

Sono state finalmente svelate le nuove immagini promozionali dei personaggi di ‘One Piece’, l’adattamento targato Netflix della famosa serie anime.

One Piece: un nome, un mito. L’anime, dopo l’eccezionale successo in Giappone nel secondo dopoguerra, approdò sugli schermi televisivi italiani negli anni Novanta; e da allora è stata amata dal molteplici generazioni, grandi e piccini. Bizzarra, impossibile, inclassificabilmente piratesca: One Piece è uno solo, non ammette imitazioni. Se si parla di anime anche il meno avvezzo avrà sentito parlare di Dragon Ball, di Naruto e, last but not least, di One Piece. Pirati e Giappone, cosa c’è da non amare?

Aveva però destato una notevole preoccupazione l’idea di Netflix di fare un adattamento della serie; dopotutto difficile immaginare una serie più fantasiosa, coi corpi più bizzarri e lontani dalla realtà di “One Piece”. Il rischio di una trasposizione filmica che distorcesse l’originale o che lo trasformasse in un fan service di cosplay era molto alto. Come adattare una serie tanto bizzarra? Le prime immagini ci svelano come ha scelto di procedere Netflix.

Le immagini sono state svelate tramite il trailer debuttato per Tudum 2023; sono presenti molti dei personaggi iconici e la nuova data d’uscita, fissata per il 31 agosto 2023. Ma che cos’è il Tudum? Si tratta di un evento globale organizzato da Netflix che presenta le ultime novità su serie televisive e videogiochi.

L’evento viene trasmesso in 29 lingue diverse da scenari internazionali; quest’anno è toccato a San Paolo, in Brasile, e hanno visto la partecipazione star assolute quali Henry Cavill, Chris Hemsworth, Gal Gadot e Arnold Schwarzenegger. “Tudum” è il suono che compare quando si accende un episodio di una serie tv o un film sulla piattaforma Netflix.

Tutti i dettagli rivelati dalle nuove immagini, il malumore dei fan

La serie di One Piece è stata prodotta da Tomorrow Studios e Shueisha. Quest’ultima è la casa editrice del manga dal lontano 1997. Il trailer e alcuni oggetti presenti live all’evento hanno permesso di ammirare l’uniforme della marina, la fionda usata da Usopp, il vestito iconico di Cappello di Paglia, e la classica bandiera Jolly Roger di Buggy il Clown.

I sandali hanno suscitato le prime, accese, critiche nei confronti dell’adattamento Netflix, in quanto Rufy nella serie indossa i riconoscibilissimi sandali, mentre nell’adattamento filmico hanno preferito dei mocassini molto diversi nella foggia e nell’effetto sullo spettatore. Come mai? Sembra che i sandali fossero, per alcune riprese, davvero troppo pericolosi da utilizzare. Non si poteva certo rischiare la vita degli stuntman per mantenere la fedeltà al progetto originario.

La prima stagione sarà composta di 10 episodi, con un pilot intitolato Romance Dawn, tale e quale il primo capitolo del manga originario. Con ogni probabilità la serie permetterà di riunire tutta l’iconica ciurma. Pronti per l’avventura?