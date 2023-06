Lavatrice, il trucco a costo zero: lavaggi migliorati e consumo abbattuto

Utilizzare la lavatrice, con l’aggiunta dei metodi naturali, non è solo ecologicamente sostenibile, ma fa anche risparmiare. Scopriamo alcune possibili soluzioni.

Come migliorare il proprio bucato? La qualità della lavatrice senza dubbio aiuta, ma non è l’unico fattore in gioco. E’ infatti possibile migliorare le prestazioni della propria macchina con rimedi naturali spendendo nulla (o quasi). Scopriamo insieme qualche rimedio rapido, veloce e soprattutto efficiente, in vista dell’estate e dei (tanti) bucati che impone la nuova stagione. Pronti ad annotarvi i seguenti rimedi?

Premessa che si tratta di rimedi naturali, sui quali non ci si assume responsabilità per eventuali conseguenze sulla lavatrice (specie gli ultimi modelli sono assai delicati), il primo consiglio ‘della nonna’ è di mettere un po’ di sale grosso nel cestello della lavatrice. Funziona come un ammorbidente, profuma i capi ed è fenomenale con le scarpe da ginnastica. Inoltre il sale è ottimo per rimuovere alcune macchie perniciose, specie sui pantaloni di tela robusta, come i jeans.

Il secondo rimedio molto battuto è l’aceto; una buona soluzione onde evitare che il tessuto perda colore. Secondo alcuni rimedi tradizionali, sui quali è sempre lecito avere qualche dubbio, occorre versarne 100 ml nella vaschetta della lavatrice, al posto del detersivo. Inoltre è ottimo, nella forma dell’aceto bianco, per rimuovere le macchie di make up.

Una variante interessante consiste nel mescolare 60 ml di succo di limone e 150 ml di aceto; funzionerà quale efficace sbiancante, senza dover usare detersivi artificiali o altre diavolerie. Secondo alcuni – la notizia però non ha valore scientifico – è anche possibile usare l’aceto per pulire la lavatrice; 200 ml di aceto nella vaschetta e un ciclo di lavaggio senza indumenti, questo è il consiglio. Però, se è il calcare a preoccupare, meglio affidarsi a prodotti specialistici disponibili nei Caddy & simili luoghi.

I rimedi a base di pepe nero e succo di limone

E’ anche possibile usare il succo di limone; solitamente una scorza di limone sbianca e profuma il bucato, specie se messa in un apposita bretella o saccoccia di stoffa e inserito nel cestello della lavatrice. Il limone ad esempio è ottimo per evitare che gli indumenti acquisiscano uno stantio colore giallo.

Per i colletti e i polsini i più anziani ricorderanno che sfregare il limone direttamente sulle zone sporche può dare ottimi risultati. Lo si lascia poi in acqua a ‘decantare’ per un’ora, prima di lavarlo in lavatrice con un semplice ciclo di lavaggio, senza detersivo.

Onde ravvivare i colori ed evitare che perdano brillantezza, può essere infine utile usare il pepe nero. Un cucchiaio, inserito nel cestello della lavatrice, dovrebbe facilitare l’azione di pulizia delle tracce di sporco e di sapone, senza però intoccare i capi. Rimangono, come già preavvertito, consigli ‘della nonna’; tutt’altro che scientifici, piuttosto rimedi da provare se ci si sente un po’ avventurosi.