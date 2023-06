Addio termosifoni, finalmente casa calda senza avere niente sul muro: enorme svolta

Il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle problematiche più importanti che stiamo vivendo nel corso degli ultimi anni, sia in Italia che più in generale a livello dell’Europa.

I conflitti in Ucraina scoppiati l’anno scorso sono sicuramente stati i protagonisti in tal senso, muovendo le pedine sia da un punto economico che energetico, con delle conseguenze che nei mesi successivi allo scoppio della guerra si sono diffuse un po’ a macchia d’olio sull’intero continente europeo. A livello economico ricordiamo in particolare l’aumento di moltissimi prodotti alimentari, tra cui la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno scatenato quella che possiamo dire una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi i rialzi senza alcun criterio a livello dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Tali rialzi incontrollati hanno praticamente messo in ginocchio le principali aziende fornitrici d’energia, che si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco disagio e malessere tra i cittadini di tutta Europa.

I principali governi europei sono così accorsi immediatamente ai ripari, con diversi provvedimenti che avevano come fine ultimo quello di venire incontro alle popolazioni più bisognose d’aiuti. Citando i provvedimenti del governo italiano, per esempio, ricordiamo il bonus energia da 150 euro, ovvero una cifra che può essere detratta in modo semplice e veloce dal costo delle bollette totali dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, con diversi incentivi in tal senso. Gli elettrodomestici di nuova generazione sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che consente di consumare molta meno energia elettrica rispetto al passato, e dunque risparmiare un bel po’ sul lungo periodo.

Purtroppo però questi significativi aiuti da parte dello stato e delle regioni non sono stati sufficienti ad aiutare moltissime famiglie italiane, che nonostante tutto rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà. È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, per risparmiare più energia possibile e avere conseguentemente bollette più leggere.

Consigli utili

Una delle problematiche più significative in tal senso è il riscaldamento dell’ambiente domestico, che è fondamentale soprattutto nel corso dei freddi mesi autunnali e invernali, in cui bisogna assicurare un’adeguata temperatura per la vita di tutti i giorni.

In tal senso il futuro è rappresentato da una particolare tecnologia innovativa, che permette di trasformare i muri delle proprie abitazioni in dei veri e propri termosifoni. Questa particolare tecnologia è stata realizzata da Warming Surfaces Company, ed è in grado di trasformare sia le pareti che (addirittura) i mobili in un vero e proprio termosifone a basso consumo energetico, riuscendo così nell’intento di risparmiare cifre significative.

Al momento non sappiamo quando verranno commercializzati su larga scala, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia.