Truffe online, controlla sempre questa cosa: sta fregando tutti

Una nuova truffa sta dilagando nel web, stavolta non per chi compra prodotti o servizi online, ma per chi li vende: ecco come difendersi.

I raggiri si sà, sono sempre esistiti. Tuttavia, in un era in costante aggiornamento, anche i malviventi affinano le loro tecniche per truffare il malcapitato di turno. Ogni giorno diverse metodoligie di truffa vengono smascherate e comunicate ai cittadini, ma la bravura di queste persone sta proprio nell’effetto sorpresa.

Per quanto si possa tenere sempre alta la guardia, capita di cadere nella trappola di chi trova il modo più fantasioso per sottrarci denaro. In questi mesi infatti, noi come molti altri abbiamo trattato la tematica delle truffe, spiegando le dinamiche più comuni con cui vengono applicate.

I pagamenti online risultano tuttora il metodo più comodo, nonché il tasto dolente di diversi raggiri. Soprattutto chi ha poca dimestichezza con la tecnologia vive la paura di acquistare prodotti o servizi con la propria carta.

In questi mesi però, si sono riscontrati diversi casi in cui chi vende online, rischia di cedere il proprio prodotto a chi invece di pagare non fa altro che sottrarre denaro dal conto del venditore. Questo non riguarda i commercianti, ma chi ingenuamente vende prodotti nuovi o usati su diverse piattaforme, tra cui quelle social, con il solo scopo di disfarsene e guadagnare qualcosa sopra.

La nuova truffa online: occhio a quando vendi

Al giorno d’oggi vendere oggetti nuovi o usati è un’operazione davvero semplice e veloce. Piattaforme come Subito.it e Facebook Market, permettono di raggiungere milioni di utenti interessati. In questi casi la guardia di coloro che vendono è davvero bassa, visto che nessuno si aspetterebbe che la persona che acquista sia in grado di sottrarci il denaro. In realtà è capitato a diverse persone, che hanno riportato la dinamica alle autorità.

Tutto ha inizio quando l’utente decide di mettere in vendita un prodotto su qualche tipo di piattaforma specializzata. Solitamente accade che in breve tempo riceve una richiesta di acquisto da una persona potenzialmente interessata. Il truffatore chiama il diretto interessato per chiedergli le caratteristiche del prodotto, per poi procedere con l’acquisto. Il tutto con la promessa che il giorno dopo passerà il corriere di fiducia.

Per effettuare il pagamento, l’acquirente non chiede il codice IBAN o il numero della carta prepagata, ma indica al venditore di recarsi presso uno sportello bancomat per sbloccare l’accredito sul proprio conto corrente. A questo punto controlla sempre questa cosa: le istruzioni in questione, invece di fornire lo strumento per ricevere un pagamento, non fanno altro che effettuare un accredito nel conto dell’acquirente. Purtroppo però, quando la vittima si accorge del raggiro è oramai troppo tardi. A quel punto risulta difficile risalire all’identità del truffatore.