Pos, sta succedendo a tantissimi: usa questo metodo di pagamento

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo assistito ad un grande progresso dal punto di vista tecnologico, che va a comprendere diverse situazioni al suo interno.

Uno dei cambiamenti più importanti in tal senso è sicuramente e senz’ombra di dubbio l’avvento di internet, che ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola, riuscendo ad arrivare anche nelle cittadine italiane più remote. Tra i cambiamenti più significativi ricordiamo in particolare l’avvento dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo anche l’arrivo delle piattaforme di streaming, che hanno permesso tra le altre cose la fruizione in tempo reale (e senza fastidiose pubblicità) di tutti i prodotti audiovisivi, che siano serie tv o film. I cambiamenti sono stati inoltre significativi anche a livello delle metodiche di pagamento.

Se infatti fino a qualche anno fa il metodo indubbiamente più utilizzato era il denaro in contanti, ad oggi la situazione non è esattamente così. Al giorno d’oggi infatti abbiamo assistito alla graduale ma costante transizione verso i sistemi di pagamento elettronici, assicurati in questo caso dall’utilizzo delle carte di credito o di debito, eventualmente collegate ad un conto corrente.

È infatti molto ricorrente, al giorno d’oggi, l’utilizzo del pagamento per mezzo del POS presso i locali o gli esercizi commerciali in generale. Questo graduale passaggio è stato poi ulteriormente favorito ed esacerbato dall’introduzione dei chip NFC in corrispondenza degli smartphone di ultima generazione, che permettono nella fattispecie di effettuare operazioni senza dover necessariamente strisciare le carte di credito e di debito in corrispondenza del POS.

Attenti ai pagamenti

Un altro dei grandi vantaggi delle carte di credito contactless, le quali permettono anche in questo caso (come per il chip NFC) di pagare immediatamente semplicemente poggiando la propria carta in corrispondenza del POS, evitando strisciate pericolose che potrebbero comportare delle insidie non da poco.

È proprio su questo che però vogliamo mettervi in allerta, dal momento che il pagamento contactless, come tutte le buone cose, nasconde anch’esso delle insidie che non vanno assolutamente trascurate in alcun modo, e da cui è bene stare alla larga.

Nel momento in cui paghiamo con metodo contactless, quando non chiediamo la ricevuta, è probabile che non si possa visualizzare immediatamente l’importo pagato. Questo potrebbe eventualmente portare a delle truffe da parte dell’esercente, pertanto il nostro consiglio e raccomandazione è quello di richiedere sempre e comunque la ricevuta, in modo tale da sincerarsi dell’importo pagato.