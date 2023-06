iPhone, questi tre trucchetti non li conosce nessuno: ti semplificano tutto

Chi possiede un iPhone conosce la maggior parte delle sue funzioni, ma scommettiamo che di queste non ne eri a conoscenza?

Gli anni passano, e nel frattempo Apple sta continuando il suo percorso di crescita nel mondo della telefonia. Un iPhone è sicuramente un dispositivo pieno di sorprese, che con il passare del tempo sta fornendo sempre più servizi per ogni esigenza.

In realtà funziona più o meno così: un giorno non eri a conoscenza di una funzione, e il giorno dopo scopri di poter effettuare un’operazione specifica; basti pensare che nel quotidiano sfruttiamo solamente una piccola parte di potenzialità – e produttività – che un iPhone ha da offrire.

I più appassionati lo sapranno, alcune funzionalità potrebbero essere presenti già nelle versioni precedenti, altre con il debutto dei nuovi modelli. Una cosa è certa: alcune funzioni che spesso possono tornarci utili, vengono nascoste da procedure in realtà davvero semplici. In parole povere, basta venire a conoscenza del percorso specifico per semplificare, migliorare e velocizzare le operazioni quotidiana. Proprio per questo motivo vi abbiamo messo a disposizione tre semplici trucchetti iPhone che nessuno conosce.

Questa volta a mettere sotto i riflettori alcune funzioni è stato il TikToker Techboi. Come si può dedurre dal nome, il ragazzo tratta tematiche inerenti al vasto mondo tecnologico, con maggior focus sui prodotti Apple. Con un profilo social che vanta oltre 95 milioni di follower, anche questa volta ci mostra tre incredibili trucchi iPhone che devi assolutamente conoscere.

iPhone: i tre trucchi nascosti per semplificarti la vita

Si può Inviare immagini online semplicemente trascinandole: come tutti sappiamo, per inviare un’immagine trovata su internet, è necessario scaricarla e successivamente inviarla. In realtà questa è semplicemente l’operazione a cui siamo abituati, visto che esiste un metodo sicuramente più semplice. Se tieni premuta l’immagine con un dito e usi l’altra mano per tornare su whatsapp, puoi trascinare l’immagine senza bisogno di scaricarla.

Puoi trovare il titolo di una canzone più velocemente: se utilizzi spesso Sharzam, saprai benissimo cosa significa avere l’ansia di dover aprire l’app prima che il brano finisca. Se ti dicessi che c’è un’alternativa più veloce? Non tutti lo sanno, ma iPhone dispone di un pulsante speciale sul suo pannello di controllo. Per accedervi è sufficiente andare su ‘Impostazioni’, quindi su ‘Pannello di controllo’ e toccando l’icona + che si trova a fianco a ‘Riconoscimento musica’.

Si può aumentare la potenza dell’altoparlante: l’ultimo trucco, ma non meno importante, è sicuramente il potenziamento del suono. In alcune occasioni possiamo renderci conto che il volume dell’audio risulta davvero scarso, ma anche in questo caso esiste una soluzione. Per amplificare l’altoparlante è sufficiente andare su ‘Impostazioni’, quindi su ‘Musica’, selezionare ‘EQ’ e impostarlo su ‘Late Night’.