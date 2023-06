Condizionatore, arriva il funzionamento ad acqua: addio consumi elettrici

È innegabile dirlo, ci troviamo in una situazione fortemente complessa non solo per l’Italia, ma anche per l’intero continente europeo in generale, sia da un punto di vista meramente e squisitamente economico, che energetico.

Dobbiamo ricondurre tutta questa annosa situazione senz’ombra di dubbio allo scoppio dei primi conflitti avvenuti in Ucraina ormai più di un anno fa, le cui conseguenze si sono poi sparse a macchia d’olio in un secondo momento sull’intero continente europeo.

Pensiamo per esempio all’aumento dei prodotti apparentemente più semplici e banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare. Poi, in un secondo momento, abbiamo assistito al rialzo del costo dell’energia, sia quella del gas metano che elettrica. Sono stati proprio tali rialzi a costringere di conseguenza le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, per quanto riguarda il territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette in proporzione, causando non poco malcontento tra la popolazione europea in generale.

Numerosi sono stati gli interventi e i provvedimenti presi a tal proposito da parte delle principali nazioni europee, con il fine ultimo ovviamente di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose, per alleggerire la loro situazione. Nel caso del governo italiano, ricordiamo in particolare la pubblicazione dei decreti rispettivamente Aiuti-Bis e Aiuti-Ter (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), che hanno portato tra le varie cose il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le detrazioni previste e finalizzate all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi, infatti, rispetto agli elettrodomestici tradizionali sono caratterizzati in particolare da dei consumi sensibilmente ridotti, e portano dunque a un considerevole risparmio sul lungo periodo a livello delle bollette dell’energia.

La soluzione a tutto

Purtroppo tutti questi preziosi accorgimenti statali e regionali non sono stati sufficienti per tantissime famiglie italiane, che si sono dunque ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando tutt’ora di incorrere nella soglia di povertà.

Abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio utile per consumare meno energia elettrica possibile, e avere cospicui risparmi sul lungo periodo. In particolare ci concentreremo sul condizionatore, uno degli elettrodomestici essenziali nel corso di questo periodo estivo, soprattutto a cavallo tra luglio e agosto, dove le temperature possono essere davvero elevate.

La soluzione è rappresentata dal condizionatore ad acqua, che fa uso di un particolare gas che funziona in qualità di fluido termovettore, che raccoglie e dissipa il calore sviluppato all’interno dell’ambiente domestico. L’aria, grazie a questo particolare sistema, può essere raffreddata in maniera facile e veloce, senza disporre necessariamente di un’unità esterna, a differenza dei condizionatori tradizionali, oltre la possibilità di installarlo senza problemi su qualsiasi tipologia di parete.