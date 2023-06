Lavastoviglie, non usare mai questo programma: rischi grosso

Sono tempi davvero difficili, sia per l’Italia che per l’Europa in generale, a causa soprattutto del caro energia che sta dilagando a livello di tutto il continente.

Tutto questo è cominciato all’incirca un anno fa, in concomitanza con i conflitti recentemente scoppiati in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono direttamente riversate poi su tutto il continente europeo, diffondendosi a macchia d’olio in men che non si dica.

Basti pensare per esempio all’aumento incontrollato a livello dei prodotti alimentari, anche quelli apparentemente più banali come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare, se così possiamo definirla.

A questa sono poi susseguiti i rialzi del costo dell’energia elettrica e del gas metano rispettivamente, come mai si era visto prima d’ora. È chiaro come questi aumenti hanno chiaramente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, portando di conseguenza diversi disagi e malessere tra i cittadini di tutta Europa.

In questo clima molto complesso e difficile da sostenere, fortunatamente l’intervento da parte delle principali autorità europee è stato celere e immediato. Citando per esempio i provvedimenti messi in essere da parte del governo italiano (come per esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Accorgimenti utili

Questi ultimi infatti hanno spesso e volentieri in dotazione un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di ridurre sensibilmente i consumi rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e di conseguenza avere un significativo risparmio a lungo termine. Purtroppo tutto questo da parte dello stato e delle regioni non è stato sufficiente a colmare e risolvere la situazione, motivo per la quale tantissime famiglie italiane si ritrovano tutt’oggi in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia.

È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese. In particolare ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, che sono indubbiamente tra i dispositivi più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, con un focus specifico sul frigorifero e sulla lavastoviglie. Il primo consiglio che possiamo darvi a tal proposito consiste nel regolare la temperatura interna del frigorifero, mantenendola indicativamente attorno ai 6 gradi, mentre -18 gradi per il condizionatore. Un altro consiglio apparentemente banale ma in realtà molto utile, è quello di evitare di aprire la porta del frigo troppo frequentemente, in quanto comporta un aumento della temperatura, che costringerà il frigorifero a lavorare di più.

Passando invece alla lavastoviglie, vi raccomandiamo di non utilizzare mai il programma di asciugatura successivo al lavaggio, dal momento che anch’esso comporta dei consumi considerevoli che è bene evitare.