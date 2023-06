Aspirapolvere, non usarlo mai in queste situazioni I Romperlo diventa un attimo, ti penti

Scopriamo l’utilità di avere ed utilizzare un aspirapolvere in casa; ma soprattutto le cose che si sconsiglia vivamente di pulire con esso.

L’aspirapolvere è uno strumento molto utile per mantenere la casa pulita e libera dalla polvere. Tuttavia, ci sono alcune cose che si consiglia di non pulire con l’aspirapolvere, perché potrebbero danneggiare il suo funzionamento o la sua durata. Vediamo quali sono e come pulirle in modo alternativo. Innanzitutto, peli e capelli: se sono sparsi in piccole quantità, non ci sono problemi, ma se si formano dei ciuffi o delle matasse, soprattutto se umidi, possono intasare il tubo o le spazzole dell’aspirapolvere. In questo caso, è meglio raccoglierli con una scopa.

Acqua e liquidi: a meno che non si abbia un aspirapolvere specifico per lavare i pavimenti, aspirare acqua o altri liquidi può essere molto pericoloso per il motore e l’elettronica dell’apparecchio. Se si rovescia qualcosa sul pavimento, è preferibile usare uno straccio o una spugna per assorbire il liquido.

Frammenti di vetro: se si rompe un bicchiere o un piatto, non si deve usare l’aspirapolvere per raccogliere i pezzi, perché potrebbero graffiare o bucare il tubo o il sacco dell’aspirapolvere. Inoltre, potrebbero rimanere delle schegge invisibili che possono ferire le mani quando si svuota il contenitore. È consigliabile usare una scopa e uno straccio bagnato per eliminare tutti i frammenti.

Monete, clip per documenti e altri oggetti metallici: questi oggetti possono essere aspirati accidentalmente, ma poi si possono incastrare negli spazi interni dell’aspirapolvere e causare danni al motore o alle componenti elettriche. È importante controllare bene il pavimento prima di passare l’aspirapolvere e rimuovere manualmente questi oggetti.

Prestare sempre la massima attenzione

Infine, i fondi di caffè: se si versa del caffè macinato sul pavimento, non si deve usare l’aspirapolvere per pulirlo, perché essendo umido può aderire alle pareti interne del tubo e creare muffa. Inoltre, può lasciare un odore sgradevole nell’apparecchio. È meglio usare una scopa o una spazzola per rimuovere i fondi di caffè.

Queste sono alcune delle cose che si consiglia di non pulire con l’aspirapolvere. Per mantenere l’aspirapolvere in buone condizioni, è anche importante pulire regolarmente il sacco o il contenitore, i filtri e la spazzola dell’apparecchio. In questo modo, si potrà godere di una maggiore efficacia e durata dell’elettrodomestico.

L’aspirapolvere ha diversi vantaggi rispetto ad altri metodi di pulizia, come la scopa o il panno. Innanzitutto, l’aspirapolvere è più efficace nel catturare lo sporco, anche quello più piccolo e invisibile. Inoltre, l’aspirapolvere è più igienico, poiché evita di sollevare la polvere nell’aria e di respirarla. Infine, l’aspirapolvere è più pratico e veloce, poiché richiede meno sforzo fisico e meno tempo per pulire una stanza.