Lavatrice, con questo piccolo tasto riesci a risparmiare: non lo usa mai nessuno

E’ possibile risparmiare con la lavatrice usando un piccolo tasto poco noto, fondamentale per la sua manutenzione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Si può rinviare, si può sperare che lo faccia qualcun altro; il marito, la moglie, i figli. Ma prima o poi giunge sempre la necessità di fare la lavatrice. Un tempo era solo una noiosa seccatura; oggigiorno in realtà assume un altro significato, considerando quanto il caro energia stia ‘impattando’ sulle bollette degli italiani. Sempre più i prezzi dell’elettricità salgono e salgono ancora, imponendo scelte su cosa utilizzare, cosa operare in famiglia. Facciamo una lavatrice o facciamo partire la lavastoviglie? E quale uso fare di apparecchi energivori come il forno o il microonde?

Il caro energia in effetti si rivela ancora capace di ‘mordere’ a fondo le famiglie italiane, indifferente ai proclami di un rallentamento dell’inflazione, di una discesa dei prezzi di petrolio & gas. E, affamate da tre anni di Covid e già un anno di caro energia alle spalle, le famiglie tentano di attrezzarsi, di reagire. Si risparmia laddove si può e, per citare Dante, ‘di più non dimandare’. Naturale allora che si cerchi nuovi modi per ‘efficientare’ la vecchia lavatrice domestica.

Il primo elemento da tenere sotto controllo è la manutenzione della lavatrice; occorre innanzitutto tenere pulito il vassoio, dove vengono inseriti il sapone liquido e (per chi lo usa) l’ammorbidente. In caso contrario è possibile che si accumulino schegge di sapone e ammorbidente, con conseguente crescita di muffe e altre spiacevolezze.

Per pulire la vaschetta il rimedio più diffuso consiste nell’inserire il vassoio in un catino pieno di acqua calda e aceto, lasciati ammollo per almeno mezz’ora. Lo scomparto del detersivo invece deve venire ripulito con un panno inumidito, ma non servono particolari detergenti; è dopotutto la lavatrice, la zona viene automaticamente pulita a ogni lavaggio.

Il tasto segreto col quale risparmiare elettricità

La manutenzione consente una lavatrice efficace e funzionante e dunque una lavatrice che consuma meno elettricità; ma non è tutto. Esiste infatti un tasto segreto che consente la pulizia della lavatrice automaticamente.

Solitamente – tranne nei modelli più vecchi, va da sé – la lavatrice dispone di un pulsante situato nella parte alta dell’apparecchio, sopra la vasca del detersivo. E cosa fa il pulsante? In realtà è più semplice di quanto si pensi.

Il pulsante in questione infatti consente di estrarre il vassoio senza incidenti, lo fa ‘scattare’ verso l’utilizzatore. Altrimenti, se cercassimo di rimuovere il vassoio con la forza, rischieremmo di distruggerlo o addirittura di danneggiare la lavatrice. Meglio fare attenzione!