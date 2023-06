Lavatrice, con questi trucchi diventa immortale: ti basta fare queste cose

Siamo in una situazione di estremamente crisi energetica, con il caro energia che dilaga in tutta Italia e, più in generale, in Europa.

Tutto è cominciato l’anno scorso in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno portato delle cicatrici sul piano economico e soprattutto energetico, che si sono riversate poi a macchia d’olio in un secondo momento su tutta l’Europa. Pensiamo per esempio all’aumento del costo dei prodotti alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che ha portato inevitabilmente ad una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore. Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, come mai s’era visto prima d’ora, con dei rialzi record.

Tali aumenti hanno dunque portato e costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette dell’energia, creando non pochi disagi e malcontenti tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente nulla possiamo dire in merito agli interventi da parte del governo europeo. Nel caso specifico del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le detrazioni ed agevolazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi elettrodomestici infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di ridurre sensibilmente i consumi e, conseguentemente, avere bollette più leggere alla fine del mese.

Malgrado tutti questi preziosi interventi a livello statale e regionale, però, sono ancora tantissimi gli italiani in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che talvolta rischiano addirittura di incorrere nella soglia di povertà. Proprio alla luce di questo abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio utile in merito all’utilizzo degli elettrodomestici e dell’energia elettrica, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa.

Consigli per risparmiare

In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico per lavare e pulire gli indumenti che indossiamo quotidianamente. Ci sono infatti alcune accortezze che bisogna avere nell’utilizzo della lavatrice in modo tale da risparmiare cifre significative: scopriamole insieme.

Uno degli accorgimenti principali che possiamo darvi è quello di usare la giusta quantità di detersivo: nel caso degli indumenti bianchi, infatti, non è necessario abbondare nelle quantità, e questo porterà come diretta conseguenza a un buon risparmio sul lungo termine.

Oltre a questo vi raccomandiamo fortemente di usare la lavatrice solo ed esclusivamente a pieno carico: così facendo infatti ridurremo sensibilmente i cicli di lavaggio, permettendo dunque anche in questo caso di risparmiare energia elettrica, con benefici importanti sul lungo periodo.