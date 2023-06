Google Chrome, nuove impostazioni: se non fai questo diventa pericolosissimo

La società guidata da Sundar Pichai, avverte i suoi utenti del nuovo attacco informatico: il furto dei dati personali è dietro l’angolo.

Il 7 febbraio di quest’anno, Google Chrome ha messo a disposizione una nuova versione del suo browser. Da quanto dichiarato dalla società, la precedente risulta oramai obsoleta e con diverse falle di sicurezza, proprio per questo è stato sollecitato sin da subito uno specifico aggiornamento ai suoi utenti.

Da quell’annuncio infatti, arrivò il primo attacco hacker del 2023, che seppur presentato tardi rispetto agli altri anni, rappresenta ancora adesso una vera e propria minaccia per la sicurezza dei dati personali di chi utilizza Google Chrome.

Nel mese di aprile i pirati informatici sono riusciti ad accedere al sistema approfittando della vulnerabilità del programma; con uno specifico meccanismo che non lascia tempo ai produttori di intervenire.

Non a caso si chiama ‘Zero Day’, un bug “type confusion” che troviamo nel motore Javascript V8. In questo modo i cybercriminali sono entrati in possesso di milioni di dati degli utenti di Google Chrome.

Come difendersi dagli attacchi informatici di Google Chrome

La società di Mountain View, annuncia ai suoi utenti che a fronte del primo attacco dell’anno è subito corsa ai ripari, sollecitando il nuovo aggiornamento del browser, che prevede un sistema di gran lunga più protetto. Non a caso nel 2022, Google Chrome ha pagato ben 12 milioni di dollari in ricompense per bug, inclusi i 605 mila dollari spesi per far fronte ad un solo attacco.

La sicurezza del browser è in costante miglioramento e a dimostrarlo sono i dati. L’anno scorso sono stati riscontrati ben 9 attacchi informatici, nel 2021 addirittura 15. Quest’anno il primo è stato rilevato solamente ad aprile. Gli utenti che non effettueranno questo aggiornamento, saranno liberamente esposti al rischio di malware: software in grado di danneggiare il dispositivo e ottenere l’accesso a informazioni personali di chi lo utilizza.

Come aggiornare Google Chrome dalle impostazioni: ecco l’aggiornamento

La nuova versione è già disponibile nelle impostazioni di smartphone, windows e mac. Si tratta di Chrome 110, un importante aggiornamento per il colosso, che vedrà un browser rinnovato e non più scaricabile per sistemi Windows 7 e Windows 8.1. A tal proposito Google sollecita l’aggiornamento, che sarà possibile accedervi entrando nelle impostazioni di Chrome e cliccando sui tre puntini verticali in alto a destra. Dopodiché sarà necessario selezionare la voce “Guida” e poi “Informazioni su Google Chrome”. In questa sezione è possibile visionare la disponibilità di un eventuale aggiornamento. Se questo viene cliccato, si procederà con l’operazione e una volta completato, si consiglia di riavviare il browser.