Smartphone, questo ha l’intelligenza artificiale integrata: un sogno ad occhi aperti

Su Twitter è arrivata la notizia che in molti stavano aspettando: questo brand ha introdotto ChatGPT direttamente sul suo smartphone.

Il futuro è ormai vicino e anche il mondo degli smartphone è pronto ad accogliere quell’intelligenza artificiale tanto amata quanto discussa. ChatGPT è il chatbot più famoso del momento. Per molti rappresenta una sorta di minaccia, per altri è considerata l’innovazione più significativa degli ultimi anni.

Il prodotto sviluppato da Open Ai, società di ricerca sull’intelligenza artificiale, ha come scopo quello di contribuire al bene dell’umanità, ed è in grado di fornire un livello di conversazione al pari di un umano.

La chat tuttavia, è solo il mezzo per accedere ad un servizio capace di creare testi complessi, anche a livello formale. Non a caso in diversi paesi come Australia e Stati Uniti hanno vietato l’impiego per la realizzazione di tesine e testi accademici.

In Italia invece, il servizio è stato sospeso per un breve periodo a causa di diverse incombenze che riguardano il raccoglimento di dati. Secondo il Garante della Privacy infatti, l’intelligenza artificiale non disponeva di una corretta informativa agli utenti dei dati raccolti da OpenAi. Tuttavia, il 30 aprile il servizio è ritornato disponibile anche nel nostro paese, visto che sono stati revisionati i requisiti richiesti. La tecnologia è in continua evoluzione e nel frattempo un’altra notizia profuma di innovazione: sul mercato arriva il nuovo smartphone con ChatGPT integrato.

Il primo smartphone con intelligenza artificiale integrata

Dopo solamente pochi mesi dal debutto di ChatGPT, arriva la notizia precoce del primo telefono provvisto di intelligenza artificiale integrata. L’annuncio arriva direttamente dal popolare leaker Ice Universe, sul proprio account ufficiale Twitter, dove dichiara che il brand cinese infinix è pronto ad inserire sul mercato il nuovissimo Note 30 5G.

Ovviamente si tratta di un prodotto che per il momento sarà riservato solamente al mercato indiano, ma rappresenta comunque una svolta importante in ambito tecnologico. Se questa idea avrà successo, molto probabilmente verrà introdotta nel mercato italiano, coinvolgendo l’intelligenza artificiale in diversi smartphone prossimamente in commercio.

Ad oggi in Italia è possibile utilizzare il servizio sia su iphone che Android, esclusivamente attraverso l’app ufficiale. Secondo Ice Universe, gli sviluppatori che hanno lavorato sulla parte grafica dello smartphone, hanno unito ChatGPT con l’assistente vocale Folax, per offrire agli utenti un servizio semplice e intuitivo. Nella rappresentazione su Twitter si vede l’assistente in funzione, mentre fornisce consigli sullo shopping al suo utente.