Instagram, con questo trucco scarichi le storie: è tutto vero

Le Storie sono forse l’elemento più noto di Instagram, ma pochi sanno che è possibile salvarle. Scopriamo insieme come.

Chi non conosce Instagram? Se non vi si è iscritti, se non lo si usa, se ne avrà quantomeno sentito parlare. Anche chi usa poco o pochissimo i Social conosce, dopo Facebook e Whatsapp, il social di Instagram come uno tra i più noti, complice il continuo uso che ne hanno fatto (e fanno) le star della televisione e del cinema. Anche il piccolo mondo della televisione italiano utilizza Instagram; e basterebbe questo dato per farci comprendere quanto sia un Social davvero obliquo, diffuso ovunque. E dire che è tutto iniziato con l’unico intento di pubblicare foto e (brevi) video. Piccole ambizioni, grandi risultati, verrebbe da scrivere.

Una delle maggiori novità per Instagram è stata l’introduzione delle Storie che, plagiando quanto già compiva Snapchat, erano brevi immagini e video, con un commento, pubblicate su un feed della piattaforma. Un ottimo modo per farsi pubblicità, ‘ingolosire’ i fan e scoprire, nel caso che si fosse spettatore, le ultime novità di quella data persona che seguiamo.

Le storie hanno infatti un’unica, principale, caratteristica; allo scoccare delle 24 ore, scompaiono. Il post non diventa più visualizzabile né per i seguaci, né per chi l’avesse commentato, né per lo stesso autore, né per chi lo aveva linkato. Eppure molte volte si vorrebbe salvare queste “storie”, conservarle per i posteri. Come fare?

In realtà c’è un modo per ‘salvare’ le storie, per farne download onde poterle rivedere; o in casi meno piacevoli, meno allegri avere una testimonianza legale di qualche sorta di una malefatta di uan persona, di una Storia di cattivo gusto da conservare onde avere memento di cosa aveva fatto.

Come scaricare le Storie di Instagram, il metodo è più semplice di quanto sembra

Basta, al fondo, aprire l’applicazione di Instagram prescelta, cliccare sulla foto del proprio profilo, visualizzare tutti i propri contenuti, scegliere quale scaricare, fare tap sul simbolo della freccia verso il basso e voilà, storia salvata nella galleria immagini dello smartphone.

In alternativa si può anche utilizzare l’opzione Salva la Storia nell’Archivio o Salva la Storia nella Galleria, sfruttando il set di impostazioni della fotocamera presenti su Instagram. Dopo aver fatto accesso alle impostazioni, si clicca su Storia, si cerca Salvataggio e lo si attiva sul proprio cellulare.

Infine, per quanto sia un procedimento banale, è anche possibile salvare la Storia prima di pubblicarla; dopo aver selezionato la foto o il video, si clicca sui 3 punti in alto a destra e nuovamente, senza fatica, la Storia viene salvata.