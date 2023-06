Bollette luce, addio superconsumi: ecco il trucco del contratto

Siamo di fronte a una situazione mai vista prima d’ora, con un caro bollette che sta divagando in Italia e più in generale in tutta Europa, andando a denotare una situazione economica e soprattutto energetica non di certo invidiabile.

Tutto è cominciato per la precisione lo scorso anno, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno portato inevitabilmente a delle conseguenze che si sono poi riversate a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo prima di tutto agli aumenti a livello del settore alimentare, tra cui per esempio il costo dell’olio di semi d’arachidi e la farina, che hanno conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo poi si è sommato l’aumento sconsiderato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente gas metano ed energia elettrica. È evidente come questi rialzi in particolare hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco disagio a livello della popolazione europea in generale.

Le principali nazioni europee e i loro relativi governi si sono dunque immediatamente attivati, con diversi provvedimenti finalizzati a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso specifico del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare modo i decreti Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno apportato per esempio il celebre bonus da 150 euro, una cifra che può essere detratta senza problemi dal costo e dai relativi consumi delle bollette dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e dunque permettono di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

La soluzione a tutto

Malgrado tutti questi preziosi e sostanziali aiuti da parte delle autorità statali e regionali, sono ancora tantissime le famiglie italiane che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà.

Abbiamo deciso dunque di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per cercare di risparmiare il più possibile nel pagamento delle bollette mensili dell’energia.

Il nostro consiglio nello specifico si focalizza nella tipologia di contratti da stipulare con le eventuali società fornitrici d’energia: esiste infatti la possibilità di stipulare un contratto a cifra fissa, non basato quindi sui consumi effettivi dell’utente, grazie al quale è possibile risparmiare un bel po’ sul lungo periodo.