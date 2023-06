App IO, il nuovo cambio generale: da oggi puoi farci anche questo

Nell’era del digitale, anche i documenti fisici sono destinati a diventare elettronici: ecco cosa succederà nei prossimi mesi.

Con l’avvento della pandemia di Covid-19, il mondo digitale ha subito un’importante mutazione, rendendo così possibile accedere a diversi servizi personali senza recarsi necessariamente allo sportello.

Con l’app IO è possibile visionare determinate informazioni, agire in autonomia nel pagamento di servizi come la mensa scolastica e il bollo auto, ma anche ricevere informazioni comunali e personali. L’obiettivo di questo strumento è proprio quello di semplificare l’accessibilità a numerosi servizi in continua espansione.

Come detto in precedenza, proprio la pandemia ha messo alla luce questa applicazione, dove per mezzo di un codice QR code, è stato possibile mostrare il proprio green pass ovunque veniva richiesto.

Proprio seguendo quest’onda di pensiero, il Governo ha in serbo alcune buone notizie per un futuro ormai vicino; ossia quello di introdurre nell’app diverse documentazioni personali, che potranno essere visionate in maniera semplice e intuitiva. Il progetto è quasi al termine; ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Patente e tessera sanitaria a portata di app: come funziona

Di questo progetto si è vociferato già da tempo, ma a dare alcune conferme è stato il sottosegretario Alessio Butti durante una commissione Affari. “Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”. Lo scopo è sicuramente la digitalizzazione in costante crescita, ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

Nel corso di un’audizione davanti alla commissione Affari comunali della Camera afferma: “Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO (l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione), ovvero: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale”. Nonostante i ritardi nel progetto, l’idea di vedere presto l’introduzione è ormai vicina.

Si tratta di una buona notizia anche per coloro che non sono molto ferrati con gli strumenti tecnologici, in quanto, lo stesso afferma di aver “organizzato una commissione che lavora gratuitamente che sta aiutando a capire come intervenire a semplificare”. Per il momento non ci sono più informazioni in merito, ma dalle nozioni che abbiamo potuto recuperare, sappiamo che si tratterà di un meccanismo molto simile al Green Pass. Sarà quindi possibile caricarci documenti come patente e tessera sanitaria e tessera elettorale. Tali dati saranno visionabili con apposito QR code scansionabile e – molto probabilmente – stampabile in formato cartaceo.