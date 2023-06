Caro bollette, avvertimento a tutte le famiglie: arrivano i super bonus | Ecco come averli

Il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle problematiche più significative e rilevanti che si stanno verificando nel corso degli ultimi mesi.

Tutto è iniziato per la precisione lo scorso anno, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina (poco più di dodici mesi fa), che si sono trascinati dietro delle conseguenze non da poco, sia sul versante economico che quello energetico.

Tra le conseguenze più lampanti ed evidenti menzioniamo in particolar modo l’aumento incontrollato del costo di alcuni tra i prodotti alimentari apparentemente più banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno portato a scatenare una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente gas metano ed energia elettrica. Tale rialzo ha praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, tra cui quelle italiane, portandole come diretta conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili per i clienti, generando non poco disagio tra i cittadini. In questo clima assolutamente ostico e difficile, fortunatamente nulla possiamo dire in merito all’impeccabile operato da parte dei principali governi europei, che si sono immediatamente attivati con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso del governo italiano ricordiamo per esempio il bonus da 150 euro, una cifra che si può detrarre in maniera semplice e veloce dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Essi infatti sono caratterizzati da costi nei consumi sensibilmente ridotti, e portano dunque a considerevoli risparmi sul lungo periodo. Proprio in merito ai bonus arrivano buone notizie, dal momento che dovrebbero arrivarne di nuovi prossimamente: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bonus in arrivo

Entrando più nello specifico, sarebbe in arrivo un nuovo provvedimento realizzato dall’attuale governo Meloni, che prevede nuovi aiuti riservati ai cittadini per il pagamento delle consistenti bollette dell’energia. In particolare sembra confermato il bonus sociale, il quale prevede una serie di sconti riservati alle famiglie che presentano un reddito ISEE inferiore ai 15’000 euro annui.

Nel caso in cui la famiglia sia composta da almeno 4 figli, il limite superiore si estende eventualmente a 30’000 euro annui. Menzioniamo infine un nuovo bonus finanziamento da parte del governo, stabilito a circa un miliardo di euro, che avrà come fine ultimo quello di agevolare il pagamento delle bollette mensili dell’energia.

Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte del governo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.